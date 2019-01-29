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29января
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В Амурском музее посетителям предложили 125 граммов «блокадного» хлеба

В Амурском музее посетителям предложили 125 граммов «блокадного» хлеба
Фото: www.nelidovo.su

В Амурском краеведческом музее открыли две выставки к 75-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, которая длилась 900 дней. К этой дате провели акцию «Открытка памяти». Посетителям рассказали, как делали хлеб в блокадном Ленинграде и сколько граммов в день выдавали жителям.

Желающие могли попробовать хлеб, изготовленный по блокадному рецепту и разделенный на порции в 125 граммов – это норма хлеба в 1941 году. Его пекли из обойной и овсяной муки, добавляли подсолнечный жмых и даже опилки, в хлеб шла хвоя, мука из березовых веток и дикорастущих трав. В самом начале блокады в Ленинграде сгорели склады, в которых хранились тонны муки и сахара, поэтому в хлеб подмешивали даже горелую муку и ту, которую поднимали с затонувших машин.

До конца марта в музее будут работать фотовыставка «Ленинград. Город и фронт» и выставка графики «Лётчики-истребители в боях за Ленинград». Посетители музея могут увидеть документальные снимки из фондов федерального архивного агентства – это своеобразная летопись осажденного города.

По официальным данным, в Ленинграде во время блокады погибли 642 тысячи жителей. Вторая выставка – это графические работы народного художника РСФСР Анатолия Яр-Кравченко, где изображены лётчики – защитники Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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#память

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