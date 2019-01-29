Гороскоп на 29 января: Рыбам стоит молчать, а Тельцов ждет дежавю

Восход Солнца: 08:08

Заход Солнца: 17:16

Солнце в Водолее.

Овен. На арену вашей личной жизни может внезапно выйти человек или событие из прошлой жизни. Это вполне обоснованно спровоцирует приступ ревности со стороны партнера.

Телец. Сегодня у Тельцов есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У Вас может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше.

Близнецы. Для Близнецов это насыщенный день, особенно если у Вас есть семья. С самого утра появится свежая информация, определится фокус интересов и круг общения, появится возможность действовать.

Рак. Звезды предсказывают замечательный «покупочный» день, когда можно приобрести все, что душе угодно. Утром вас немного выбьет из колеи звонок от давнего друга.

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Лев. В личной жизни у вас могут произойти перемены к лучшему. Хотя не последнюю роль здесь придется сыграть вам самим. Во всем, что касается любовных отношений, следует проявить инициативу.

Дева. Вполне вероятно, что вы почувствуете себя разбитыми, и особого желания работать у вас не будет. Не мучайтесь, лучше дайте себе передышку.

Весы. Не нужно силой выбивать из любимого человека признания в том, о чем он пока что не стремится вам рассказывать. Как бы вы не изощрялись, узнать правду не удастся до тех пор, пока партнер сам не захочет рассказать вам обо всем.

Скорпион. Возможны временные трудности в материальном положении. Но не следуйте чужим советам, ведь они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.

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Стрелец. Звезды советуют все срочные дела выполнить до обеда. Потом у вас будет время для личной жизни, общения с друзьями и даже подработки.

Козерог. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – существует вероятность ошибки или финансовой потери.

Водолей. Cегодня день позволит Водолеям в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у него мертвым сном.

Рыбы. Чем меньше вы будет рассказывать о своих успехах в личной жизни, тем ярче и интереснее она будет.

Астролог: Вальдемар Небоходцев