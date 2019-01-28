Экс-главу «Дальспецстроя» нашли мертвым в Москве

Бывшего руководителя предприятия «Дальспецстрой», которое занималось строительством космодрома Восточный, Дмитрия Савина нашли мертвым во дворе частного дома на юго-востоке Москвы.

Тело было обнаружено в воскресенье вечером. По факту инцидента начата доследственная проверка, сообщает «Российская газета».

Дмитрий Савин возглавлял «Дальспецстрой» до марта 2015 года. Он покинул пост по собственному желанию и перешел на должность замглавы организации. Некоторое время спустя Савин был уволен.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Савин сменил на посту главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, которого обвинили в хищениях. Претензии у правоохранительных органов были и к Дмитрию Савину. Генпрокуратура вынесла ему предостережение. Дмитрий Рогозин обещал его уволить.