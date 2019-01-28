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28января
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Экс-главу «Дальспецстроя» нашли мертвым в Москве

Экс-главу «Дальспецстроя» нашли мертвым в Москве
Фото: www.amur.info

Бывшего руководителя предприятия «Дальспецстрой», которое занималось строительством космодрома Восточный, Дмитрия Савина нашли мертвым во дворе частного дома на юго-востоке Москвы.

Тело было обнаружено в воскресенье вечером. По факту инцидента начата доследственная проверка, сообщает «Российская газета».

Дмитрий Савин возглавлял «Дальспецстрой» до марта 2015 года. Он покинул пост по собственному желанию и перешел на должность замглавы организации. Некоторое время спустя Савин был уволен.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Савин сменил на посту главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, которого обвинили в хищениях. Претензии у правоохранительных органов были и к Дмитрию Савину. Генпрокуратура вынесла ему предостережение. Дмитрий Рогозин обещал его уволить.

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#космодром #происшествия

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