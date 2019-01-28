В память об Анне Вайсман в Благовещенске планируют установить мемориальную доску

28 января Анне Вайсман – педагогу, первому театральному критику Приамурья, члену Союзов писателей и журналистов – исполнилось бы 95 лет. Анна Вайсман, чье настоящее имя Нехама Иоановна, преподавала литературу в БГПУ и воспитала не одно поколение педагогов. Ученики решили установить в память о ней мемориальную табличку.

Памятный знак украсит фасад дома № 57 по улице Ленина – именно там жила педагог.

Исписанная до корки тетрадь – свидетельство жизни узников фашистской оккупации. В их числе была и Анна Вайсман. Личный дневник она начала вести в день своего совершеннолетия, в фашистском гетто. Анна Вайсман была его узницей с 1941 по 1943 годы. В дневнике, который впоследствии опубликовали в изданиях, посвященных жертвам Холокоста, Анна Вайсман описала ужасы войны и свои переживания.

«Теперь я сижу за столом при слепом свете каганца в сырой комнате, со стен которой капает вода и лежит снег. Эта комната кажется дворцом, по сравнению с теми трущобами, в которых ютятся евреи, высланные с Буковины и Бессарабии цветом современной цивилизации – фашистами. Грязь, холод, голод, эпидемии», – было записано в дневнике.

Сыновья Анны Вайсман рассказывают: тяжелые годы войны заставили ее относиться к жизни иначе – использовать каждую минуту. Последний день оккупации Анна Вайсман считала своим вторым днем рождения. Встреча с румынским солдатом, который бежал из города и по пути заглянул в дом, где жила девушка, чтобы ограбить, едва не стала роковой.

«Он выхватил пистолет и выстрелил в нее, прямо в упор стрелял. А пуля прошла рядом. Он выругался и выбежал, времени у них уже ни на что не оставалось. Этот случай она запомнила на всю жизнь», – рассказал сын Анны Ивановны Лев Перельман.

Родилась Анна Вайсман на Украине. Там же окончила школу и филфак Киевского госниверситета. В 1950 году вслед за мужем переехала в Благовещенск. Устроилась преподавать литературу в БГПИ, позже БГПУ, и в итоге отдала преподавательской карьере отдала больше полувека. Кроме этого, Анна Вайсман стала первым профессиональным театральным критиком в Приамурье. А с 1980 года была депутатом областного Совета нескольких созывов. Анна Вайсман – автор более трехсот пятидесяти научных статей и монографий. Кстати, она стала одной из первых авторов пособия по зарубежной литературе в России.

Увековечить память о великой амурчанке решила Яна Стародуб-Афанасьева. Идею поддержали ученики и люди, которые знали и любили выдающуюся амурчанку. Памятную доску украсят барельеф Анны Вайсман и строки ее первого стихотворения.

«"Я словно ввысь поднялась, всю землю окинула взглядом горячим и с нею родимой слилась" – эти слова будут ее почерком выгравированы. Будет голубь сидеть на ветке, которая будет сделана в виде колючей проволоки. И несколько голубей по фасаду будут подниматься к ее балкону», – рассказала Яна Стародуб.

О гетто на мемориальной доске будет напоминать ветка, стилизованная под колючую проволоку. Голуби – тоже своеобразный символ. Ведь настоящее имя и отчество Анны Вайсман – Нехама – переводится как «голубиное утешение». Установить мемориальную доску в память о выдающейся благовещенке хотят в мае 2019 года.