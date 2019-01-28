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28января
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Следователи проводят проверку пожара на Благовещенском хладокомбинате

Следователи проводят проверку пожара на Благовещенском хладокомбинате
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Следственный отдел Благовещенска областного следственного управления организовал проведение доследственной проверки по факту пожара на Благовещенском хладокомбинате. Во время пожара пострадали три человека, проводившие ремонтные работы.

Происшествие случилось в понедельник, 28 января. Двое из пострадавших доставлены в медицинское учреждение, третий от госпитализации отказался.

В настоящее время следствием выясняются причины возгорания и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проверку проводит и прокуратура. Известно, что в одном из помещений хладокомбината загорелся полистирол, огонь перекинулся на газовый баллон. В результате трое человек получили ожоги. Двое пострадавших доставлены в ожоговое отделение АОКБ.

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#здоровье #происшествия

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