Юные артисты Благовещенска рассказали со сцены о блокадном Ленинграде

В воскресенье, 27 января, юные артисты студии «Этюд» показали на большой сцене премьеру спектакля «Ленинградский дневник. Несломленные». Благовещенцы могли увидеть историю блокадного Ленинграда, описанную в книге Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Зрительный зал Дома культуры профсоюзов был полон. Это первый случай, кода тридцать артистов детской театральной студии собирают такой большой зал. Спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные» – это часть большого грантового проекта. Его выиграла общественная организация «Зейская слобода».

«Это основная часть проекта по гранту – спектакль. Также закончен конкурс рисунков и сочинений-эссе. Но это не конец гранта. В рамках гранта – поездки по области и запись видео», – рассказал режиссер ГДК, руководитель общественной организации «Зейская слобода» Сергей Малков.

На конкурс рисунков и сочинений «Моя семья в годы Второй мировой войны» пришло более 300 работ. Перед началом спектакля победители получили награды. Но до сих пор оргкомитет принимает рисунки и сочинения. Теперь уже не в рамках конкурса – зато каждый участник сможет получить пригласительный билет на спектакль.

Создавался он несколько месяцев. А написала пьесу по знаменитой «Блокадной книге» амурчанка Оксана Конюх.

«Мне очень нравится тот факт, что сами дети прониклись, и мы пытались наполнить их этой информацией. Они сами много дополнительно смотрели, читали. После спектакля планируют идти на премьеру фильма о блокадном Ленинграде, который скоро выйдет в прокат. Причем это их решение», – рассказала Оксана Конюх.

Работа над постановкой шла нелегко. Слишком тяжела тема и велика ответственность. Пьесу несколько раз переделывали, приходилось учитывать и возраст артистов, и их актерскую фактуру.

«Нам автор пьесы Оксана Конюх дописывала несколько сцен. Мы что-то сокращали, добавляли от себя не только текст, но и действия – обживали. Смотрели фильмы, буквально вчера-позавчера мы ездили к блокадникам, которых осталось в городе восемь человек. Слава богу, они еще живы. И много они нам рассказали. Они были тогда кто подростком, кто ребенком. И нашим ребятам было интересно узнать из первых уст, каково это, когда ты в блокаде», – сказала режиссер ГДК, художественный руководитель театральной студии «Этюд» Екатерина Набока.

Костюмы и реквизит собирали и готовили всем миром: что-то шил цех, некоторые вещи приносили из дома. Сейчас самая ценная вещь на сцене – шаль одной из главных героинь. Она привезена из блокадного Ленинграда. Принадлежала семье эвакуированных.

По сюжету, современные ребята находят на даче дневник комсомолки Елены Захаровой. Начинают читать – и перед ними открывается трагедия осажденного города. Перед зрителем разворачивается история детей блокадного Ленинграда, которую проживают дети XXI века.

Ребята покажут этот спектакль в пяти городах Амурской области, а в Благовещенске еще раз повторят 22 февраля.