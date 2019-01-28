Студенты и преподаватели АГМА встретились с патриархом всея Руси

Делегация Амурской медакадемии – пять студентов и три сотрудника вуза – в Москве встретились патриархом Кириллом. Глава РПЦ накануне Дня студентов в храме Христа Спасителя провел встречу с представителями медицинских и фармацевтических вузов РФ.

Амурскую ГМА на этой встрече представляли ректор академии Татьяна Заболотских, советник по воспитательной работе Надежда Асташова, главврач клиники кардиохирургии Евгений Тарасюк.

Татьяна Владимировна рассказала, что такая встреча была организована впервые. «В своей приветственной речи патриарх Кирилл сказал о том, что у медицинских работников и священнослужителей одни и те же задачи и практически одинаковая работа – такая же ответственная, без сна и отдыха, без праздников и выходных. Только вы, сказал он, лечите больше физическое состояние человека, а мы – духовное. Медицина и церковь, сказал патриарх, запрограммированы на взаимодействие», – процитировала патриарха ректор.

Участники встречи задали много вопросов патриарху Кириллу, которые касались трансплантологии, экстракорпорального оплодотворения, абортов, усыновления детей, в том числе и священниками. Отвечая на них, священник сказал, что всё должно проводиться в рамках законодательных норм прежде всего и во благо человека. Теме абортов на встрече было уделено особое внимание и много времени. Лейтмотивом выступления патриарха было одно – надо сохранять любую беременность.

В ходе этой встречи, сказала Татьяна Заболотских, председатель Совета ректоров медицинских фармацевтических вузов, ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко выступил с предложением создать при учебно-методическом объединении по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России комиссию по биоэтике с участием представителей РПЦ и медицинского сообщества.

Всего на встречу приехало около 1 300 человек из 47 медицинских и фармацевтических вузов страны. Участникам подарили книги «Священник у постели больного» и словари по этике, сообщает пресс-служба АГМА.