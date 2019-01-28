Результаты опроса на Амур.инфо: наказывать нужно не только хозяев собачьих концлагерей

На Амур.инфо завершилось голосование на тему: «Как, на ваш взгляд, можно предотвратить появление "собачьих концлагерей"?» В опросе, продлившемся с 21 по 28 января, приняли участие 867 читателей.

247 из них считают, что за нарушения нужно наказывать не только владельцев приютов, но и представителей администраций, допустивших нарушения закона. Этот вариант набрал 28,5 % голосов всех участников голосования.

«Заключать контракты на отлов и содержание собак только с зоозащитниками», – такое решение проблемы предложили 125 человек (14,4 %). «Нужно совсем ликвидировать собачьи приюты», – уверены 110 опрошенных (12,7 %). «Ужесточить наказание за нарушения содержания животных», – на этом настаивают 107 проголосовавших (12,3 %).

«Создавать муниципальные приюты», – этот вариант выбрали 93 респондента (10,7 %). «В регулярных проверках приютов должны участвовать зоозащитники», – считают 66 человек (7,6 %). «Мне все равно», – признались 58 опрошенных (6,7 %). «Нужно установить видеокамеры на территориях приютов», – предложил 31 человек (3,6 %).

Строку «Другой вариант» выбрали 30 человек (3,5 %). Они разделились на два лагеря: одни предлагали решения проблемы, другие писали о своей ненависти к животным и предлагали их уничтожать.

Редакция Амур.инфо публикует некоторые мнения. «Пока не введут ответственность за выброс бывших любимцев, беспризорные стаи так и продолжат множиться», – написал читатель. Исходя из большинства предложений, основные меры борьбы с безнадзорностью животных – это их обязательная регистрация, стерилизация и ужесточение ответственности для владельцев животных.

«Все перечисленные меры бесполезны, пока не будут выработаны правила содержания животных. Необходимы обязательное чипирование и стерилизация всех поголовно животных. Иначе через три месяца – даже если отловить или отстрелить всех беспризорных, – их место займут новые: бывшие домашние надоевшие кошечки и собачки или их потомство, которое хозяевам некуда деть. Содержание домашнего животного – это ответственность, а не прихоть», – подчеркивает респондент.

«Поймали бродяжку на улице. И если за ним не приходят в течение трех месяцев – усыплять. Пусть негуманно, но эффективно. Меньше средств понадобится на содержание, следовательно, больше смогут отловить», – предлагает читатель.

«Все варианты должны работать в совокупности: видеокамеры, наказание владельцев приюта и контролирующих приюты должностных лиц, создание муниципальных приютов, ужесточение наказания и привлечение зоозащитников к контролю за работой приютов», – написал пользователь.