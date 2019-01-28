Хладокомбинат: взрыва на предприятии не было

Руководство Благовещенского хладокомбината прокомментировало происшествие, в результате которого пострадали 3 человека. На предприятии сообщили, что произошло бытовое возгорание «в результате нарушения техники безопасности». Информацию о взрыве, которая появилась в социальных сетях, на хладокомбинате опровергли.

В комментарии Благовещенского хладокомбината сообщается, что 28 января на территории предприятия произошло возгорание в одном из складских помещений. Склад передан в аренду сторонней организации и находится в ее ведении. Продукции хладокомбината на складе не было. В социальных сетях появилась информация, что это был взрыв.

«Спешим опровергнуть данное заявление. Это было бытовое возгорание в результате нарушения техники пожарной безопасности. В настоящее время ведется разбирательство в отношении обстоятельств произошедшего. Все собранные материалы будут переданы в соответствующие органы», – говорится в пояснениях руководства предприятия.

Ранее Амур.инфо со ссылкой на информацию ГУ МЧС России по Амурской области сообщало, что на территории хладокомбината в помещении загорелся полистирол, огонь перекинулся на газовый баллон. Всего в тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава и 9 единиц техники.

В результате происшествия пострадали три человека. «Двое пострадавших доставлены в ожоговое отделение АОКБ. Состояние тяжелое. Оказывается весь комплекс мер медицинской помощи», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту пожара.