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28января
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сегодня, 17:40 6

В Свободном жители предлагают убрать памятник Ленину с главной площади

В Свободном жители предлагают убрать памятник Ленину с главной площади
Фото: www.gzt-sv.ru

В Свободном собираются обновить главную городскую площадь возле администрации. У властей уже есть несколько задумок, однако хотят выслушать и мнение общественности. От всех желающих ждут эскизы или дизайн-проекты, какой они хотели бы видеть центральную площадь.

Работы принимают в редакции газеты «Зейские огни». Как сообщает издание, предварительно планируется, что в кармане со стороны музея и кинотеатра поставят игровые площадки и спортивные сооружения для занятий воркаутом. Там же, по мнению мэра Владимира Константинова, как и в Благовещенске, должна всегда стоять большая сцена.

Аттракционы должны быть не только в горпарке, до которого не всем удобно добираться, но и на площади, где люди часто гуляют семьями. Власти считают, что большая пустующая площадь создает впечатление спящего города.

Первыми на конкурс откликнулись известный в Свободном краевед, постоянный автор газеты Петр Лазарев и изобретатель, почетный гражданин города Алексей Падалко. Оба являются членами литературного объединения, авторами самых первых эскизов памятника жертвам политических репрессий и других интересных проектов.

Свой дизайн-проект площади авторы уже предлагали в 1997 году, а теперь внесли дополнения. Среди выдвинутых предложений – на постамент, на котором установлена статуя Владимира Ленина, установить статую создателя города Свободного (бывшего Алексеевска) – Николая Львовича Гондатти.

При этом оговаривается, что в городе есть еще четыре статуи вождя.

Также авторы предлагают установить на площади главный символ города, носящего имя свободы. По проекту памятник «Символ свободы» устанавливается на стороне, противоположной фасаду здания администрации. Он представляет собой 15-17-метровый железобетонный столб диаметром 0,6-0,8 метра со взлетающей с него металлической птицей или стилизованной фигурой человека, воздевшего руки к небу, в одной из которых – горящий факел со спрятанной в нем 500-ваттной ксеноновой лампой. Столб установлен в квадратном железобетонном основании, разделенном диагоналями на четыре трапеции, установленными на постамент. На трапециях предлагается выбить заповеди, которым должны следовать люди, а именно: свобода, равенство, братство, мир, труд, демократия, вера, надежда, любовь, честь, гуманизм, справедливость.

Птица-флюгер размером 2х1,4 метра должна быть плоской двухстенной, выполненной из стального листа, облицованного блестящим пластиком золотого цвета. По задумке, она будет на подшипниках, чтобы вращалась от ветра. Основание предлагается покрыть мраморными плитками, а столб выкрасить в белый или светло-голубой цвет.

По мнению авторов, памятник «Символ свободы» станет главным символом города, отражающим дух свободы. Затраты на его устройство предположительно составят 3-5 миллионов рублей.

Кроме того, предлагается на огромном железобетонном стенде у здания мэрии, на котором обычно вывешиваются транспаранты, летом вывешивать экран и показывать на нем фильмы для людей старшего возраста. Для этого же предусмотрен ряд скамеек.

Фото: gzt-sv.ru

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#история #память #Свободный

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    47 минут назад

    2 старых мразматика освоили Paint и решили, что они архитекторы-дизайнеры велкие?

    полный бред сочинилил .. не иначе под бухлом думали ....

    Батюшку-Вождя-Ленина не трожьте, упыри....

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    42 минуты назад

    Руки прочь от Ильича. А тех кто предложил на кол.

  • Братеев1

    Братеев1
    35 минут назад

    идиоты

  • full

    full
    12 минут назад

    Не терпится пигмеям убрать всяческие воспоминания о великих. Мизерабли.

  • White Wolf

    White Wolf
    10 минут назад

    Сопли пусть утрут эти придурки, а,не предлагают что-либо!,Пусть разуют глаза и посмотрят по каким принципам живут сейчас у кого осталась честь , где справедливость. За примерами далеко хо,дить не надо- возьмите нынешнюю историю с,убийцей из Среднебельской колонии. Много там ло чести и совести представител,ей закона и власти живут!

  • Аня2828

    Аня2828
    1 минута назад

    ха ха наивные да там комуняка совет держит и хрен им даст деньги в бюджет включить

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