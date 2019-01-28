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28января
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сегодня, 17:20 0

В Благовещенске водитель легковушки въехал в «ауди» и скрылся (видео)

В Благовещенске водитель легковушки въехал в «ауди» и скрылся (видео)
Фото: кадр видео

24 января в Благовещенске произошло ДТП, виновник которого скрылся. Сейчас водителя-нарушителя разыскивает полиция.

Авария случилась в 12:23 в районе дома № 4 по переулку Святителя Иннокентия. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, это Honda Element серого цвета), при движении задним ходом совершил наезд на припаркованный автомобиль Audi. «Ауди» получила механические повреждения, водитель-виновник с места аварии скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или же самого водителя, сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Любую информацию об этой аварии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62.

Как отмечает ведомство, для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортом на срок от 1 до 1,5 года. Также возможен административный арест на срок до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – призывают в ГИБДД.

Видео предоставлено отделом ГИБДД МО МВД России «Благовещенский»

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#ДТП #происшествия #транспорт

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