В России принудительно введут здоровое питание

Вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение компетентным ведомствам совместно с научным сообществом составить список продуктов, которые надо будет в обязательном порядке обогатить витаминами и микроэлементами. Поручение дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года.

Планируется сделать обязательным йодирование соли и обогащение молока витаминами A и D, сообщает РБК. «Наша задача – обеспечить [людей] такими продуктами с необходимым содержанием витаминов и микроэлементов, поступающих на полки наших магазинов», – сообщил Гордеев. Обязательное йодирование соли пытаются ввести уже давно. Подобный законопроект партия «Единая Россия» вносила в Госдуму еще в 2013 году. В пояснительной записке указывалось, что «добровольная модель» йодирования соли не оправдалась, при этом «с экономической точки зрения использование йодированной поваренной соли является наиболее эффективной инвестицией в интеллектуальное и физическое здоровье нации».

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