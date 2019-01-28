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28января
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сегодня, 17:15 0

В России принудительно введут здоровое питание

В России принудительно введут здоровое питание
Фото: Амур.инфо

Вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение компетентным ведомствам совместно с научным сообществом составить список продуктов, которые надо будет в обязательном порядке обогатить витаминами и микроэлементами. Поручение дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года.

Планируется сделать обязательным йодирование соли и обогащение молока витаминами A и D, сообщает РБК.

«Наша задача – обеспечить [людей] такими продуктами с необходимым содержанием витаминов и микроэлементов, поступающих на полки наших магазинов», – сообщил Гордеев.

Обязательное йодирование соли пытаются ввести уже давно. Подобный законопроект партия «Единая Россия» вносила в Госдуму еще в 2013 году. В пояснительной записке указывалось, что «добровольная модель» йодирования соли не оправдалась, при этом «с экономической точки зрения использование йодированной поваренной соли является наиболее эффективной инвестицией в интеллектуальное и физическое здоровье нации».

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#жизнь #здоровье

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