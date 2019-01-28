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28января
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сегодня, 17:03 1

Благовещенским школьникам расскажут, почему важно участвовать в олимпиадах

Благовещенским школьникам расскажут, почему важно участвовать в олимпиадах
Фото: www.amur.info

В столице Приамурья бывшая выпускница школы № 4, студентка Московского авиационного института Дарина Коновал расскажет школьникам, зачем участвовать в олимпиадах. Являясь участницей «Ассоциации победителей олимпиад», Дарина проводит образовательные мероприятия.

«Ассоциация победителей олимпиад» – это региональная общественная организация, объединяющая победителей и призеров интеллектуальных соревнований. Студенты лучших вузов страны передают свой опыт и знания школьникам. Это необходимо для популяризации науки, знания, стремления улучшить свои навыки и компетенции.

Участие в городских, областных, всероссийских и международных олимпиадах поможет школьникам из отдаленных городов поступить на бюджет без конкурса, откроет перед ними любые дороги. Ребята узнают, как выйти на федеральный уровень олимпиад по различным предметам.

Образовательное мероприятие состоится в пятницу, 1 февраля, в 11:50 в актовом зале школы № 4. К участию приглашаются ученики с 7 по 10 классы, вход свободный.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • жыгули

    жыгули
    31 минута назад

    vмного победителей таких олимпиад в думе?

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