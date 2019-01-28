Почти миллион человек пересекли границу через пункты пропуска Благовещенской таможни

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В 2018 году Благовещенская таможня перечислила в федеральный бюджет 4,8 миллиарда рублей. Это примерно на 1 миллиард рублей больше, чем годом ранее. Границу через пункты пропуска пересекли 997 тысяч человек. В ведомстве подвели итоги года.

Благовещенская таможня отпраздновала 30-летний юбилей. Ведомство было создано 27 января 1989 года. Сегодня штат Благовещенской таможни составляет 330 человек, в ее зоне ответственности 5 таможенных постов: Благовещенский, Нерюнгринский, Поярковский, Якутский и аэропорт Благовещенск.

«Встречая 30-летие, таможня активно использует передовые технологии – электронное декларирование, предварительное информирование, удаленный выпуск и автоматическую регистрацию деклараций. В 2018 году доля автоматически зарегистрированных экспортных деклараций на товары в общем массиве деклараций составила 50,5 %, автоматически выпущенных деклараций на товары 35 %», – отметил начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин.

В 2018 году Благовещенская таможня перечислила в федеральный бюджет 4,8 миллиарда рублей. Это примерно на 1 миллиард рублей больше, чем в прошлом году. Границу через пункты пропуска Благовещенской таможни пересекли 997 тысяч человек и 51 тысяча транспортных средств. Для сравнения: в 2017 году границу пересекли 861 тысяча человек и 43 тысячи транспортных средств.

За год перемещено 800 тысяч тонн товаров стоимостью 389 миллионов долларов США. Экспортировано свыше 682 тысяч тонн товаров и грузов общей стоимостью 149,9 миллиона долларов США. Импортировано – 118 тысяч тонн товаров стоимостью 239,1 миллиона долларов США.

В пресс-службе Благовещенской таможни сообщили, что в 2019 году особое внимание будет уделено подготовке подразделений с учётом работы в условиях строительства канатной дороги между городами Благовещенск и Хэйхэ, мостового перехода через Амур, открытия пункта пропуска Джалинда – Мохэ, вводу в эксплуатацию дополнительного терминала аэропорта Игнатьево.