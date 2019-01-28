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28января
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сегодня, 16:46 0

12 миллионов рублей получит Белогорский район на дороги в этом году

12 миллионов рублей получит Белогорский район на дороги в этом году
Фото: пресс-служба администрации Белогорского района

В 2019 году Белогорскому району из бюджета Амурской области на ремонт дорог местного значения выделят около 12 миллионов рублей. Средства выделяют по программе «Развитие транспортной системы».

Как сообщает пресс-служба районной администрации, запланированы следующие виды работ:

  1. – село Томичи – улица Новая, 400 метров, сплошной асфальт;
  2. – село Светиловка – улица Набережная, 700 метров, сплошной асфальт;
  3. – село Некрасовка – улица Денисенко, ямочный ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия, обустройство двух разворотных площадок (для школьного и пассажирского автобусов);
  4. – село Дубровка – улица Главная, 420 метров, профилирование, обустройство системы водоотведения, ремонт дорожного полотна.

«В конце прошлого года мы ходатайствовали перед министерством транспорта и строительства Амурской области о выделении дополнительных средств на обустройство пешеходных переходов с оборудованием светофоров и лежачих полицейских в районе школ сел Возжаевка и Васильевка, – отметил глава Белогорского района Денис Инюточкин. – Областные власти пошли нам навстречу, из регионального бюджета нашему району будет доведено на эти цели дополнительно еще порядка 900 тысяч рублей».

На данный момент отдел транспорта, связи и местной промышленности администрации района готовит необходимую документацию для проведения аукциона на выполнение этих работ.

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#транспорт

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