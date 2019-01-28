Раскрыты подробности похищения картины Куинджи

В МВД раскрыли некоторые подробности в деле о похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Как стало известно, 31-летний исполнитель преступления спрятал предмет культуры на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, о чём мужчина сам рассказал после задержания в подмосковном посёлке Заречье.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, в декабре 2018 года подозреваемого задерживали в Москве за хранение наркотиков. Он является фигурантом уголовного дела и на момент задержания находился под подпиской о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают, были ли у похитителя соучастники.

Картину украли 27 января на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Было опубликовано видео с предполагаемым похитителем. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает Life.ru.