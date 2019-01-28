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28января
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сегодня, 16:37 6

Областные власти призывают сообщать о псевдокафе, где торгуют алкоголем

Областные власти призывают сообщать о псевдокафе, где торгуют алкоголем
Фото: www.amur.info

Амурчан просят сообщать о нарушениях, связанных с продажей алкоголя в запрещенное время. Наиболее пристальное внимание областные власти уделяют предприятиям общественного питания – буфетам и барам – которые по сути таковыми не являются. Заведения регистрируются как объекты общепита, однако впоследствии меняют направление деятельности.

Областное министерство экономического развития и внешних связей поясняет, что главная цель таких псевдокафе – имитировать работу предприятий, оказывающих услуги общественного питания, для того, чтобы иметь возможность реализации алкогольной продукции в ночное время, что позволяет избежать временные ограничения, дополнительно вводимые органами государственной власти области.

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется только в объектах общепита, имеющих зал обслуживания посетителей и при условии вскрытия продавцом заводской упаковки. Также важным условием приобретения алкогольной продукции в кафе является потребление алкоголя только в этом заведении.

Факт реализации организацией общественного питания алкогольной продукции в заводской упаковке и ее вынос за пределы помещения относится к нарушениям лицензионных требований. Амурчане, ставшие свидетелями подобных нарушений, могут сообщать об этих фактах в министерство. Для этого необходимо заполнить форму обращения, приложить кассовый чек и представить для засвидетельствования (фотосъемка, оформление акта осмотра) приобретенную продукции. Оформление документов будет проведено в вашем присутствии, в том числе представленные вами товары будут сразу возвращены.

Примерная форма обращения размещена на сайте министерства по ссылке: http://economy.amurobl.ru/posts/news/amurchane-mogut-soobshchat-o-psevdokafe-gde-s-narusheniem-prodayut-alkogol/. Информация принимается по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 135, кабинет 211, сообщает пресс-служба минэкономразвития.

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#областная власть #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    А Министерство экономического развития, случайно, не интересует торговля спайсами и наркотой через Телеграм и подпольные казино?

  • Berserk

    Berserk
    1 час назад

    Нет, этим занимается Министерство внутренних дел. Другие министерства туда не пускают.

  • жыгули

    жыгули
    29 минут назад

    2/3 министерства тогда можно сократить

  • Братеев1

    Братеев1
    21 минута назад

    налоги не заплатили

  • Tуман

    Tуман
    15 минут назад

    То есть я должен в час ночи купить бутылку водки, взять чек, сфотографировать эту бутылку и в 8 часов утра принести её в МЭР?

    Тётя, принявшая у меня документы, получит премию, а я пойду пить свою водку домой.

    И в итоге я больше никогда не смогу купить водку ночью в этом магазине.

    Где логика?

  • Graf1977

    Graf1977
    8 минут назад

    Логика в имитации бурной деятельности целого министерства экономического !

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