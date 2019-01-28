Областные власти призывают сообщать о псевдокафе, где торгуют алкоголем

Амурчан просят сообщать о нарушениях, связанных с продажей алкоголя в запрещенное время. Наиболее пристальное внимание областные власти уделяют предприятиям общественного питания – буфетам и барам – которые по сути таковыми не являются. Заведения регистрируются как объекты общепита, однако впоследствии меняют направление деятельности.

Областное министерство экономического развития и внешних связей поясняет, что главная цель таких псевдокафе – имитировать работу предприятий, оказывающих услуги общественного питания, для того, чтобы иметь возможность реализации алкогольной продукции в ночное время, что позволяет избежать временные ограничения, дополнительно вводимые органами государственной власти области.

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется только в объектах общепита, имеющих зал обслуживания посетителей и при условии вскрытия продавцом заводской упаковки. Также важным условием приобретения алкогольной продукции в кафе является потребление алкоголя только в этом заведении.

Факт реализации организацией общественного питания алкогольной продукции в заводской упаковке и ее вынос за пределы помещения относится к нарушениям лицензионных требований. Амурчане, ставшие свидетелями подобных нарушений, могут сообщать об этих фактах в министерство. Для этого необходимо заполнить форму обращения, приложить кассовый чек и представить для засвидетельствования (фотосъемка, оформление акта осмотра) приобретенную продукции. Оформление документов будет проведено в вашем присутствии, в том числе представленные вами товары будут сразу возвращены.

Примерная форма обращения размещена на сайте министерства по ссылке: http://economy.amurobl.ru/posts/news/amurchane-mogut-soobshchat-o-psevdokafe-gde-s-narusheniem-prodayut-alkogol/. Информация принимается по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 135, кабинет 211, сообщает пресс-служба минэкономразвития.