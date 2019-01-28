Прокуратура организовала проверку по факту пожара на Благовещенском хладокомбинате

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту пожара, который произошел на территории Благовещенского хладокомбината 28 января. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание газового баллона, в результате чего пострадали три человека.

Проведение проверки поручено прокурору Благовещенска. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщало Амур.инфо, двое пострадавших доставлены в больницу с ожогами, их состояние оценивают как тяжелое. Еще один получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался.