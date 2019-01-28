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На месте оползня в Хабаровском крае готовятся провести третий подрыв

На месте оползня в Хабаровском крае готовятся провести третий подрыв
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В понедельник, 28 января, инженерные войска Министерства обороны РФ произведут очередной подрыв на месте схода оползня в реку Бурею. Специалисты уже заложили более 20 тонн тротила. Это будет третий по счету взрыв, который должен пробить затор еще на несколько метров в глубину.

По информации Минобороны России, сейчас глубина канала, образовавшегося в результате предыдущих подрывов, составляет 11 метров, длина – 140 метров, а ширина – 30 метров. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, по расчетам специалистов, необходимо расчистить затор еще как минимум на 5 метров вниз, чтобы пошла вода. В Верхнебуреинский район военные уже перебросили тяжелую технику. С помощью экскаватора и бульдозера они прокладывают дорогу от населенного пункта Ушман к месту обрушения сопки. Пройдено 70 километров.

За последние 2 дня в район схода скальных пород вертолеты армейской авиации доставили около 60 тонн инженерных боеприпасов, в том числе более 30 тонн взрывчатых веществ и около 400 кумулятивных зарядов, а также около 10 тонн материальных средств.

Военные инженеры планируют пробить в завале две протоки — первую до 1 февраля, вторую — до 20 февраля.

Всего к выполнению задач привлекается более 535 человек, 46 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

В зоне схода оползня в Бурейском районе работает также вертолет Ми–8 Амурской авиабазы. За прошедшие сутки воздушное судно патрулировало водохранилище с воздуха – на льду рыбаков обнаружено не было, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Также вертолетом на место взрывных работ для военных были доставлены палатки, тепловые пушки и продукты питания.

Несколько дней назад воздушное судно за два с половиной часа, проведенных в воздухе, доставило специалистов связи с оборудованием к новой дороге, которую прокладывают для прохода колонны техники к месту схода оползня.

Также чтобы не допустить несанкционированный выезд автотранспорта и выход людей на Бурейское водохранилище, в районе Талакан Бурейского района организована работа 23 патрульные группы в составе 71 человека и 20 единиц техники. Днем спасатели поисково-спасательного отряда ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ» проводят патрулирование на набережной поселка Талакан, а ночью совместно с полицейскими Бурейского района дежурят на подъездных дорогах к водохранилищу.

Обрушение скальных пород в Бурею произошло в декабре 2018 года. Завал разделил реку на две части, что создает риск затопления населенных пунктов, расположенных вдоль русла. По поручению президента России Владимира Путина, для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России.

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

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#Дальний Восток #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    и все-таки, по моему мнению, не могла просто так сопка сойти с такой скоростью, таким объемом и на такое расстояние без внешней термальной аномалии. что-то все-таки ее толкнуло. по-этому там не МЧС, а ВС работают. можно конечно дальше красной вспышкой болванить народ, как в люди в черном, но другого внятного объяснения такого явления я еще не видел. про заброшенные шахты, замёрзшую воду полная лажа. если бы просто сопка поехала от этих причин, то просто на том же берегу кучка была бы, как в 80-х годах под Свободным сопка уехала. но тут, такая масса метнулась до другого берега и цунами устроила.

  • OT

    OT
    1 час назад

    В ширину надо больше расчищать.

    Глубину в летний сезон все равно нанос замоет особенно при подьеме воды.

    Оползень летом протает и с потоками вод расползется.

    В летний сезон там драгами надо расчищать.

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Всем понятно что это не оползень..

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