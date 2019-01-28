В региональный финал конкурса «Лидеры России» прошли шесть амурчан

Шестеро амурчан – пять мужчин и одна женщина – прошли в финал дальневосточного этапа конкурса «Лидеры России», который проходил во Владивостоке. Всего дипломы первой степени получили 30 дальневосточников, больше всего финалистов из Приморья.

Очный полуфинал проводился 26-27 января, на него приглашали 240 полуфиналистов конкурса со всех субъектов ДФО. После выполнения ряда заданий, из этого числа отобрали 30 лучших. В финал от Амурской области прошли: руководитель областного агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов, бывший министр областного правительства Сергей Дмитриенко, Ольга Казмер (АО «Амуруголь»), Антон Касьян (ПАО «Сбербанк»), Петр Стрелец (студия дизайна и брендинга VATA) и Алексей Шевелев (ООО «Атик-Азияавто»).

Участник финала журналист, автор раздела «Культпросвет» на Амур.инфо Наталья Наделяева была награждена дипломом второй степени.

«На Дальнем Востоке из 30 приглашенных в финал конкурсантов 12 представляют Приморский край, 7 – Хабаровский край, 6 – Амурскую область, 2 – Сахалинскую область. Из Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края в финал проходят по одному участнику из каждого региона», – уточнил итоги руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. В этом случае его место займет полуфиналист из листа ожидания, который выполнил это условие конкурса.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи, сообщает пресс-служба областного правительства.