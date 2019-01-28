Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:47 3

В региональный финал конкурса «Лидеры России» прошли шесть амурчан

В региональный финал конкурса «Лидеры России» прошли шесть амурчан
Фото: www.amurobl.ru

Шестеро амурчан – пять мужчин и одна женщина – прошли в финал дальневосточного этапа конкурса «Лидеры России», который проходил во Владивостоке. Всего дипломы первой степени получили 30 дальневосточников, больше всего финалистов из Приморья.

Очный полуфинал проводился 26-27 января, на него приглашали 240 полуфиналистов конкурса со всех субъектов ДФО. После выполнения ряда заданий, из этого числа отобрали 30 лучших. В финал от Амурской области прошли: руководитель областного агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов, бывший министр областного правительства Сергей Дмитриенко, Ольга Казмер (АО «Амуруголь»), Антон Касьян (ПАО «Сбербанк»), Петр Стрелец (студия дизайна и брендинга VATA) и Алексей Шевелев (ООО «Атик-Азияавто»).

Участник финала журналист, автор раздела «Культпросвет» на Амур.инфо Наталья Наделяева была награждена дипломом второй степени.

«На Дальнем Востоке из 30 приглашенных в финал конкурсантов 12 представляют Приморский край, 7 – Хабаровский край, 6 – Амурскую область, 2 – Сахалинскую область. Из Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края в финал проходят по одному участнику из каждого региона», – уточнил итоги руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. В этом случае его место займет полуфиналист из листа ожидания, который выполнил это условие конкурса.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 991

#конкурсы

распечатать


Культура

Благовещенск вошел в число городов, принимающих международный поэтический фестиваль
Общество

Амурские кавээнщики получили путевку в Международную лигу в Минске
Общество 6

31 амурчанин прошел в региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»
Общество 1

Амурский губернатор дал старт конкурсу по формированию молодежного правительства
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    ну достойные хоть люди без алкашей

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Молодцы!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Будущие наши "Козловы" и "Орловы"!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь