До кровавых мозолей: инженер из Свободного выжал гирю 2019 раз

В городе Циолковский состоялся межрегиональный турнир по гиревому спорту «Новогодний марафон – 2019». Рекордсменом стал гиревик из Свободного Дмитрий Карабанов. На выполнение марафона – 2019 рывков 16-килограммовой гири – у Дмитрия ушло чуть больше часа.

В соревнованиях, которые Федерация гиревого спорта Приморского края провела в Циолковском в воскресенье, 27 января, приняли участие больше 20 спортсменов из Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. Самому младшему участнику было 14 лет, самому опытному – 57 лет, это многократный чемпион России и Европы в категории «ветераны» Сергей Маркин из Облучья. Главным судьей турнира стал заслуженный мастер гиревого спорта Российской Федерации Анатолий Суховей.

Поднять 16-килограммовый снаряд от груди 2019 раз без передышек кроме свободненца Дмитрия Карабанова смогли всего два человека – это Анатолий Суховей и призер чемпионата России по гиревому спорту Александр Жаворонков.

Но у Дмитрия на выполнение упражнения ушло меньше времени: он закончил упражнение за 106 минут. «Я доволен – первые соревнования этого года начались удачно», – признается победитель.

На следующий день после соревнований Дмитрий, по его словам, чувствует себя нормально, несмотря на то, что его ладони покрыты кровавыми мозолями.

Победителю 40 лет, он работает инженером в Свободном, гиревым спортом занимается с 2008 года, имеет звание кандидата в мастера спорта, является пятикратным чемпионом Амурской области. В 2018 году победил в открытом чемпионате мира, который проходил в Сеуле.

«Это наш, российский национальный вид спорта. Он был основан еще во времена Суворова. Солдатам было тяжело таскать ядра, и артиллерийские батареи передвигались медленно. Тогда Суворов приказал, чтобы солдаты приварили дужки к ядрам и стали заниматься. Вскоре солдаты стали сильными, выносливыми. Передвижения батарей стали быстрее, а враг проигрывал в рукопашных схватках с нашими», – рассказал Дмитрий.

По словам победителя, гири дают ему силу, выносливость и здоровье. «Можно обратить внимание на то, что в этом виде спорта много возрастных спортсменов, которые находятся в очень хорошей форме. Занятия с гирями благотворно влияют на мышечный корсет, связки, сухожилия», – перечисляет спортсмен. 17 февраля он собирается приехать в Благовещенск для участия в открытом чемпионате города по гиревому спорту.