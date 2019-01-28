При пожаре на территории Благовещенского хладокомбината пострадали люди

Фото: 28.mchs.gov.ru

28 января в дневное время поступило сообщение о возгорании газового баллона на территории Благовещенского хладокомбината. Оперативно на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения города.

В настоящее время ликвидировано открытое горение. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадали три человека. Огнеборцы проводят охлаждение водой помещения, в котором находится горевший баллон.

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Александр Авдеев