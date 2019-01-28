Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:12 0

При пожаре на территории Благовещенского хладокомбината пострадали люди

При пожаре на территории Благовещенского хладокомбината пострадали люди
Фото: 28.mchs.gov.ru

28 января в дневное время поступило сообщение о возгорании газового баллона на территории Благовещенского хладокомбината. Оперативно на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения города.

В настоящее время ликвидировано открытое горение. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадали три человека. Огнеборцы проводят охлаждение водой помещения, в котором находится горевший баллон.

Просмотров всего: 472

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Завитинские бухгалтеры выдавали себя за педагогов и получали их зарплату
Происшествия 3

Благовещенцы сняли квартиру на день, чтобы сдать ее на месяц
Происшествия 4

В Свободном десятки домов остались без тепла из-за аварии
Общество 2

Сотня людей следит, чтобы амурчане не шли на лед Бурейского водохранилища

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь