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28января
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сегодня, 15:14 0

Завитинские бухгалтеры выдавали себя за педагогов и получали их зарплату

Завитинские бухгалтеры выдавали себя за педагогов и получали их зарплату
Фото: Амур.инфо

Завитинский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Начальника и бухгалтера МКУ Завитинского района «Централизованная бухгалтерия» осудили на 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре Завитинского района, следствие установило, что начальник и бухгалтер районной централизованной бухгалтерии, изготавливали подложные платежные поручения на перечисление заработной платы. Чиновницы указывали себя в качестве работников школ и детских садов.

Заявки на оплату платежных поручений чиновницы передавали в финансовый отдел Завитинского района. В результате на счета каждой из осужденных ежемесячно поступало от 20 до 30 тысяч рублей. В целом осужденные незаконно обогатились примерно на 1 миллион 264 тысячи рублей.

Суд приговорил финансистов к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. По иску прокурора Завитинского района с осужденных взыскан ущерб, причиненный бюджету. Приговор в законную силу не вступил.

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#Завитинск #закон #происшествия #финансы

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