Из-за редкой болезни у ребенка почка находится в бедре

Почка 10-летнего британца Хэмиша Робинсона (Hamish Robinson) из-за уникальной мутации располагается в его бедре. Врачи сообщают, что это единственный зарегистрированный в мире случай.

Специалист-генетик, обнаруживший, что у мальчика отсутствует хромосома 7p22.1, опубликовал научную работу, которая описывает это отклонение. Не исключено, что ребенок является единственным носителем этой патологии. У нее нет названия, поэтому врачи используют выражение «синдром Хэмиша».

Мальчик родился на 1,5 месяца раньше срока и весил всего 910 граммов. Через несколько месяцев его мать заметила, что ребенок развивается медленнее, чем его сверстники. Она утверждает, что он сказал первое слово в полтора года (обычно это происходит в шесть месяцев). «Однажды, когда ему было 17 месяцев, он сказал "мама", – рассказывает его мать. – После этого я ждала шесть лет, чтобы услышать второе слово».

Отклонение в развитии связано с тем, что одна из почек Робинсона располагалась в его бедре. «Эктопия почки – исключительно редкое явление. Она встречается у одного из 900 человек, – говорит врач Эндрю Ордон (Andrew Ordon). – Почка, которая оказалась в бедре, – это практически (а, возможно, и вовсе) неслыханная вещь». Поскольку орган мальчику не мешает, его не стали удалять.

Несмотря на генетическую болезнь, ребенок ходит в обычную школу, но до сих пор нуждается в помощи при чтении и письме. Помимо обычных уроков, он посещает занятия по карате и любит прыгать на трамплине, сообщает «Лента.ру».