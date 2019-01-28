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28января
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сегодня, 14:57 3

На базе отдыха под Благовещенском заметили голых отдыхающих (видео)

На базе отдыха под Благовещенском заметили голых отдыхающих (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях опубликовали видео, снятое на базе отдыха «Динамо» под Благовещенском. Инстаграм-паблик best.blg со ссылкой на подписчиков сообщил, что 28 января на базе заметили нескольких мужчин, на которых из одежды были только плавки. Люди, судя по кадрам, пытались кататься. При этом температура воздуха составляла минус 9 градусов.

Представитель базы отдыха «Динамо» подтвердил ИА «Амур.инфо», что на территории появлялись голые отдыхающие. По словам собеседника, это происходило не 28 января, а накануне, 27-го. Люди зашли с соседней территории, где находится баня, их катания продолжились несколько минут. После этого мужчины вернулись в баню.

Видео: instagram.com/best.blg

Представитель «Динамо» отметил, что это происходило после 16 часов, ближе к 17-ти, когда отдыхающих на базе отдыха уже практически не было. Каких-либо неприятностей эти необычные посетители не доставили.

Ранее Амур.инфо сообщало, что благовещенцы скатались без одежды с большой горки, расположенной на площади имени Ленина.

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#отдых

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    8 минут назад

    хм, летом вон некоторые девицы что по пляжу ходят не пойми в чем, что по улице в супермини и почему то не считаются голыми, а тут мужики после парной в плавках выбежали и вдруг голые!

  • Rak900

    Rak900
    3 минуты назад

    где они голые если в трусах? а то что без одежды то какая разница? если им это надо то пусть хоть целый день ходят

  • Щуп

    Щуп
    2 минуты назад



    Ранее Амур.инфо сообщало, что благовещенцы скатались без одежды с большой горки, расположенной на площади имени Ленина.



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