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28января
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Заболеваемость ОРВИ быстрее всего растет в Благовещенске, Белогорске и Зейском районе

Заболеваемость ОРВИ быстрее всего растет в Благовещенске, Белогорске и Зейском районе
Фото: ru.depositphotos.com

На четвертой неделе 2019 года – с 21 по 27 января – уровень заболеваемости ОРВИ не превысил эпидемических порогов. Однако количество заболеваний традиционно растет. Самые высокие темпы роста – в Благовещенске, Белогорске и Зейском районе.

Традиционно с четвертой по восьмую календарную недели в Амурской области отмечается интенсивное нарастание эпидемиологического процесса. В Благовещенске, Белогорске и Зейском районе, где темпы роста заболеваемости наиболее высокие, решениями внеочередных санитарно-противоэпидемических комиссий введен комплекс дополнительных противоэпидемических (профилактические) мероприятий.

Заболеваемость по-прежнему определяют вирусы негриппозной этиологии, среди населения циркулируют вирусы парагриппа, адено- и РС-вирусы. На третьей неделе зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай гриппа.

Областное управление Роспотребнадзора призывает родителей не допускать детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний. Взрослым амручанам рекомендуют не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу.

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#здоровье

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