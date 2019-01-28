Новая работа благовещенского режиссера Сергея Храмых победила на «КинАмуре»

В Благовещенске завершился фестиваль любительских фильмов «КинАмур». Он проводился в седьмой раз и был приурочен к 10-летию амурского кинодвижения и 380-летию Дальнего Востока. В этой связи была включена новая номинация – «Лучший видовой фильм о Дальнем Востоке».

Участники конкурса из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Лучегорска и Солнечногорска представили 18 работ. Наиболее востребованной номинацией традиционно стала «Лучший игровой короткометражный фильм». В ней представлены работы продолжительностью до 15 и до 30 минут.

В декабре участники фестиваля сформировали творческие команды, чтобы в соответствии с условиями конкурса снять короткометражку. Причем в кадре обязательно должен появиться Дед Мороз. Победу в номинации «Кино-СТАРТ» одержал уже опытный «кинамурец», сотрудник благовещенской телекомпании «Альфа-канал» Сергей Храмых. Его работу «Зимняя резина» жюри признало лучшей. «Интересный, слезоточивый, трогательный фильм», – высказался президент общественной организации «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов.

В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм продолжительностью до 30 минут» победил благовещенец Александр Дьяченко с картиной «Только не это». Лучшую короткометражку продолжительностью до 15 минут снял бывший благовещенец, а сейчас житель Владивостока Максим Сапунцов. Его работа называется «Вероника'84».

Автором лучшего видового фильма про Дальний Восток является благовещенец Александр Гассан. В номинации «Лучшая операторская работа в формате видового фильма» победу одержал Анатолий Исаев из Благовещенска.

В номинации «Лучшая актерская работа» победили Анна Демчук и Максим Романов, исполнившие главные роли в картине «Только не это». Награда в номинации «Лучшая режиссерская работа» присуждена Михаилу Готенко из Владивостока за фильм «Сержант Кузнецов».

Спецприз фестиваля за актерскую работу взял шестилетний Роман Едемский из Благовещенска. Мальчик сыграл в фильме «Особый случай».

Как «Дебют года» была отмечена работа Ивана Донченко – фильм «Три Деда Мороза».

Фестиваль состоялся в малом зале Общественно-культурного центра. Инициаторами его проведения выступили управление культуры администрации Благовещенска и Городской дом культуры. В жюри председательствовал руководитель творческого объединения «ЛИК» ТК «Альфа-канал» Сергей Логвинов. Кстати, первый «КинАмур» прошел под председательством Сергея Васильевича. В состав жюри также вошли начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько, режиссер-любитель Семен Руденко, сценарист Евгений Кремнев, режиссер театра «Демиурги» Алексей Плахонин и другие.

Кинокартины, признанные лучшими на фестивале «КинАмур», планируют разместить в интернете. Сергей Храмых уже опубликовал свою работу на странице в соцсетях.