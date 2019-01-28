Благовещенск вошел в число городов, принимающих международный поэтический фестиваль

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Благовещенск стал одним из городов, где проходит IV Международный фестиваль «Всемирный день поэзии». В его рамках проводится масштабный поэтический конкурс. Жители областного центра могут заявить свои работы и побороться за победу.

«Это международный фестиваль, он проходит почти в 50 городах, в том числе в Благовещенске. В областном центре я являюсь куратором, организаторы находятся в Санкт-Петербурге. Жюри сформировано там. 21 января открыт прием заявок. Площадка в интернете – ryfma.com. На ней любой желающий может опубликовать стихотворение, и оно принимает участие в этом конкурсе», – поведала ИА «Амур.инфо» куратор фестиваля в Благовещенске Дарья Бычихина.

Как говорится в пресс-релизе организаторов, «Всемирный день поэзии» организован петербургской поэтессой и общественным деятелем Стефанией Даниловой в 2016 году. В 2019 году фестиваль проходит в 4-й раз, при грантовой поддержке Росмолодежи и литературного портала Ryfma.com.

Отмечается, что ВДП является самым крупным поэтическим фестивалем в мире. На данный момент он охватывает более 50 городов 10 стран мира: России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Германии, Индии, Польши, Черногории, Сербии.

Задача мероприятия – приобщить людей к литературе, привлечь внимание к современному поэту, дать автору новые возможности для развития, подарить шанс показать свое творчество большой аудитории.

В состав жюри входят известные деятели литературы и искусства. Каждый год оргкомитет фестиваля приглашает новых экспертов. В этом году ими будут Наргиз Закирова, Дмитрий Воденников, Василий К. (Киселев), Серафима Ананасова и другие. Председатель жюри – Илья Кнабенгоф (лидер группы «Пилот»).

Заявки на участие подает русскоязычное население со всего мира. Подача заявок и голосование проходят онлайн по адресу: ryfma.com/f/vdp2019.

В Благовещенске культурное мероприятие проводится во второй раз. В 2018 году от города поступило 38 заявок, 10 поэтов, набравших наибольшее количество баллов от жюри, это: Регина Поливан, Наталья Григорьева, Дарья Бычихина, Ярослав Лукоянов, Татьяна Старцева, Ольга Пермякова, Дарья Большанина, Максим Шамилов, Юлия Самокрутова, Юлия Рахматулина-Руденко.

Подать заявку на участие можно в период с 21 января по 10 марта. Объявить победителей должны 15 марта. Победители получают дипломы, а также ценные призы от оргкомитета и партнеров фестиваля.

Особенность фестиваля в том, что в каждом городе-участнике 21 марта проходит гала-концерт с выступлениями лауреатов и специальных гостей – в этот день отмечается Всемирный день поэзии, учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году. Дарья Бычихина пояснила ИА «Амур.инфо», что в Благовещенске гала-концерт состоится 21 марта в малом зале Общественно-культурного центра.

Узнать подробности можно на сайте ВДП и в социальных сетях: ryfma.com/f/vdp2019; vk.com/vsempoezii; instagram.com/vsempoezii.