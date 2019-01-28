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28января
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сегодня, 14:25 3

Благовещенцы сняли квартиру на день, чтобы сдать ее на месяц

Благовещенцы сняли квартиру на день, чтобы сдать ее на месяц
Фото: ru.depositphotos.com

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Благовещенска. Девушка рассказала, что двое неизвестных граждан сдали ей в аренду не принадлежащую им квартиру.

По предварительным данным, правоохранители установили, что потерпевшая на одном из сайтов нашла объявление о сдаче квартиры на длительный срок. Арендодатели показали ее девушке и обговорили условия аренды. Приехав на следующий день, она обнаружила в жилище настоящих собственников и поняла, что ее обманули. Ущерб составил 15 000 рублей.

Как сообщили в МО МВД России «Благовещенский», оперативники установили, что к данному деянию причастны двое жителей 1994 и 1997 годов рождения. Подозреваемые сняли квартиру в аренду посуточно, разместили объявление о сдаче жилья в интернете и пересдали квартиру потерпевшей на более длительный срок.

Злоумышленников задержали и доставили в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#происшествия

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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    Страна нуждается в героях, а рожают дураков.

  • Сарочка

    Сарочка
    46 минут назад

    Толи ещё будет, когда начнут выплачивать единовременно пособие за каждого ребёнка в 150тысяч рублей, страшно представить

  • БаРмалей

    БаРмалей
    30 минут назад

    Во власть им дорога открыта! Там талант свой отшлифуют!

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