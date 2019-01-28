Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:10 0

Амурские кавээнщики получили путевку в Международную лигу в Минске

Амурские кавээнщики получили путевку в Международную лигу в Минске
Фото: www.instagram.com/kvn.amur/

Амурские кавээнщики, принимавшие участие в XXX международном фестивале КВН в Сочи, получили путевку в одну из главных лиг Союза КВН – Международную. Ее игры проходят в столице Белоруссии Минске.

В юбилейном сочинском фестивале зарегистрировались более 600 команд. Среди них две команды лиги КВН «Амур» – «Сборная района» (БГПУ) и «Дощечка» (АмГУ). Как сообщают в инстаграм-аккаунте лиги «Амур», обе команды обратили на себя внимание редакторов, которые предложили объединить два коллектива в один.

Новая команда – «Сборная Благовещенска» – в итоге была приглашена в телевизионную Международную лигу КВН.

Международная лига – одна из основных лиг Союза КВН, ее игры проходят в Минске. Чемпион прошлого сезона – команда «Такая история» из Орла в 2019 году будет играть в Высшей лиге. Минская лига – телевизионная, но ее показывают по белорусскому телевидению. Так что амурские болельщики смогут посмотреть выступление «Сборной Благовещенска» только в Интернете.

В сезон лиги вместе с амурской сборной пригласили еще 12 команд. Среди них – две белорусских, одна израильская, еще одна из Донецка, остальные – российские. С Дальнего Востока нет ни одной команды, так что «Сборная Благовещенска» будет лидером по дальности перелетов.

Просмотров всего: 196

#конкурсы

распечатать


Власть

В региональный финал конкурса «Лидеры России» прошли шесть амурчан
Культура

Благовещенск вошел в число городов, принимающих международный поэтический фестиваль
Общество 6

31 амурчанин прошел в региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»
Общество 1

Амурский губернатор дал старт конкурсу по формированию молодежного правительства
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь