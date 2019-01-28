Амурские кавээнщики получили путевку в Международную лигу в Минске

Амурские кавээнщики, принимавшие участие в XXX международном фестивале КВН в Сочи, получили путевку в одну из главных лиг Союза КВН – Международную. Ее игры проходят в столице Белоруссии Минске.

В юбилейном сочинском фестивале зарегистрировались более 600 команд. Среди них две команды лиги КВН «Амур» – «Сборная района» (БГПУ) и «Дощечка» (АмГУ). Как сообщают в инстаграм-аккаунте лиги «Амур», обе команды обратили на себя внимание редакторов, которые предложили объединить два коллектива в один.

Новая команда – «Сборная Благовещенска» – в итоге была приглашена в телевизионную Международную лигу КВН.

Международная лига – одна из основных лиг Союза КВН, ее игры проходят в Минске. Чемпион прошлого сезона – команда «Такая история» из Орла в 2019 году будет играть в Высшей лиге. Минская лига – телевизионная, но ее показывают по белорусскому телевидению. Так что амурские болельщики смогут посмотреть выступление «Сборной Благовещенска» только в Интернете.

В сезон лиги вместе с амурской сборной пригласили еще 12 команд. Среди них – две белорусских, одна израильская, еще одна из Донецка, остальные – российские. С Дальнего Востока нет ни одной команды, так что «Сборная Благовещенска» будет лидером по дальности перелетов.