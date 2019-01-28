В Свободном десятки домов остались без тепла из-за аварии

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В городе Свободном 28 января произошла авария на теплотрассе. В результате десятки домов остались без теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба администрации Свободного, на улице 50-летия Октября, где ведутся работы по обустройству канализационного коллектора, тяжелая техника повредила трубу теплотрассы, в результате чего образовался порыв. Сообщение о порыве было получено главой города Владимиром Константиновым 28 января в 11 часов.

«Как только поступило сообщение о порыве на магистральной тепловой сети, срочно выехал на объект, – поведал Владимир Константинов. – На месте производства работ по обустройству канализационного коллектора тяжелой техникой был повреждена теплотрасса, которая обеспечивает теплом жилой район, состоящий из порядка 60 домов. Специалисты сразу же задействовали технику двух предприятий на устранение аварии. Пришлось остановить теплотрассу.

Дома запустят по кольцевой линии, и к 14-15 часам в большую часть домов тепло будет подано. Отопление еще семи домов будет запущено к вечеру. На улице уже тепло и размораживания систем не будет. На градус-два температура в домах, возможно, упадет, но значительного похолодания в квартирах не будет – порыв устраняется в самом оперативном режиме. В течение дня буду выезжать на объект и контролировать работы».

Видео: instagram.com/presssluzhba_svb