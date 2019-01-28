Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:09 4

В Свободном десятки домов остались без тепла из-за аварии

В Свободном десятки домов остались без тепла из-за аварии
Фото: кадр видео

В городе Свободном 28 января произошла авария на теплотрассе. В результате десятки домов остались без теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба администрации Свободного, на улице 50-летия Октября, где ведутся работы по обустройству канализационного коллектора, тяжелая техника повредила трубу теплотрассы, в результате чего образовался порыв. Сообщение о порыве было получено главой города Владимиром Константиновым 28 января в 11 часов.

«Как только поступило сообщение о порыве на магистральной тепловой сети, срочно выехал на объект, – поведал Владимир Константинов. – На месте производства работ по обустройству канализационного коллектора тяжелой техникой был повреждена теплотрасса, которая обеспечивает теплом жилой район, состоящий из порядка 60 домов. Специалисты сразу же задействовали технику двух предприятий на устранение аварии. Пришлось остановить теплотрассу.

Дома запустят по кольцевой линии, и к 14-15 часам в большую часть домов тепло будет подано. Отопление еще семи домов будет запущено к вечеру. На улице уже тепло и размораживания систем не будет. На градус-два температура в домах, возможно, упадет, но значительного похолодания в квартирах не будет – порыв устраняется в самом оперативном режиме. В течение дня буду выезжать на объект и контролировать работы».

Видео: instagram.com/presssluzhba_svb

Просмотров всего: 750

#ЖКХ #происшествия #Свободный

распечатать


Спорт

До кровавых мозолей: инженер из Свободного выжал гирю 2019 раз
Происшествия

При пожаре на территории Благовещенского хладокомбината пострадали люди
Происшествия

Завитинские бухгалтеры выдавали себя за педагогов и получали их зарплату
Происшествия 3

Благовещенцы сняли квартиру на день, чтобы сдать ее на месяц
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад



    В течение дня буду выезжать на объект и контролировать работы





    Как только поступило сообщение о порыве на магистральной тепловой сети, срочно выехал на объект, – поведал Владимир Константинов



    эээммм... и накой? объясните мне нерграмотной в вопросах ЖКХ - накой на порыв теплотрассы прётся МЭР ГОРОДА?

    порывов ни разу не видел? созадать видимость бурной жизнедеятельности?

    или расписаться в том, что заместители в вопросах ЖКХ не шурупят и приходится самому жопу от стула отрывать и по траншеям шастать?

    и вообще - почму кОлита над каждым порывом в Блг не сидит сверху котлована?

    ЗЫ: пойду ка я ЭССЕ поисать В.Орлову по проблемам ЖКХ г. Свободного

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    2 часа назад

    Константинов


    На улице уже тепло


    Я что-то пропустила?

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    43 минуты назад

    Всё серьезно
    Константинов


    На улице уже тепло


    Я что-то пропустила?


    Тоже удивился, уже наверно как в Краснодаре, около ноля.

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    42 минуты назад

    Наверно Типичный свободный, если копать начинают то либо кабель порвут либо трубу .

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь