Амурские власти ищут менеджеров

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Глава региона Василий Орлов подписал постановление о формировании резерва управленческих кадров. Он будет осуществляться на конкурсной основе. Менеджеры, желающие работать в органах власти, должны пройти компьютерное тестирование, собеседование и написать эссе по проблемным вопросам.

В рамках конкурса будут оцениваться, в частности, интеллектуальные способности претендентов, управленческий потенциал, уровень осознания персональной ответственности, способность продуцировать новые нестандартные идеи, предпочитаемый тип корпоративной культуры.

Как сообщили в пресс-службе амурского правительства, без проведения конкурсных процедур в резерв управленческих кадров могут войти участники Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России», прошедшие в федеральные полуфиналы.

Сейчас в кадровом резерве исполнительных органов государственной власти Амурской области состоят 567 граждан. За период 2009–2017 годы 944 человека были назначены на должности государственной гражданской службы области из кадрового резерва.