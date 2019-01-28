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28января
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сегодня, 12:58 7

Амурские власти ищут менеджеров

Амурские власти ищут менеджеров
Фото: Амур.инфо

Глава региона Василий Орлов подписал постановление о формировании резерва управленческих кадров. Он будет осуществляться на конкурсной основе. Менеджеры, желающие работать в органах власти, должны пройти компьютерное тестирование, собеседование и написать эссе по проблемным вопросам.

В рамках конкурса будут оцениваться, в частности, интеллектуальные способности претендентов, управленческий потенциал, уровень осознания персональной ответственности, способность продуцировать новые нестандартные идеи, предпочитаемый тип корпоративной культуры.

Как сообщили в пресс-службе амурского правительства, без проведения конкурсных процедур в резерв управленческих кадров могут войти участники Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России», прошедшие в федеральные полуфиналы.

Сейчас в кадровом резерве исполнительных органов государственной власти Амурской области состоят 567 граждан. За период 2009–2017 годы 944 человека были назначены на должности государственной гражданской службы области из кадрового резерва.

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#губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Насколько я понимаю, в органах власти НЕ НУЖНЫ люди, продуцирующие НЕСТАНДАРТНЫЕ идеи!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Нужны люди, ИСПОЛНЯЮЩИЕ идеи ВЕЛИКИХ начальников И НАЧАЛЬНИКОВ над ВЕЛИКИМИ НАЧАЛЬНИКАМИ ( и так вверх по иерархии начальников над начальниками вплоть до...).

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    При реализации этих идей ВЕЛИКИХ НАЧАЛЬНИКОВ нужно МОЛЧАТЬ и ИСПОЛНЯТЬ, !!!!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    но еще нужно быть близким)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    А можно написать эссе, про зряплаты депам, что не гоже тратить деньги на тех, кто выдвигает и голосует за такие законы. Что Президент для меня больше не Президент, раз может подписывать такие законы будучи последним в цепи. Ну я там про акцызы, налоги, понижение пенсионного возраста. Чуть не прошедшие изменения в ювеналке и прочих антисоциальных вещичках.

    Меня потом возьмут?

  • Noir

    Noir
    47 минут назад

    Казалось бы, такой жесткий отбор в поисках талантов, а на выходе имеем деревянную армию ЕР.

  • Nikodim

    Nikodim
    14 минут назад

    Noir

    Казалось бы, такой жесткий отбор в поисках талантов, а на выходе имеем деревянную армию ЕР.



    вербуют, видимо.



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