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28января
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сегодня, 12:50 2

Сотня людей следит, чтобы амурчане не шли на лед Бурейского водохранилища

Сотня людей следит, чтобы амурчане не шли на лед Бурейского водохранилища

В Бурейском районе Приамурья продолжается работа по недопущению выхода людей на лед Бурейского водохранилища. В обеспечении безопасности населения задействованы спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС, полицейские.

«Группировка Амурской области продолжает свою работу по недопущению несанкционированного выхода людей и выезда техники на лед Бурейского водохранилища. В этой работе на сегодняшний день задействовано более 100 человек и 26 единиц техники, три судна на воздушной подушке, два снегохода, в том числе два воздушных судна Амурской авиабазы, которые используются для мониторинга обстановки с воздуха, – рассказал Игорь Смирнов, руководитель аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Амурской области. – За минувшую неделю не допущен выход на лед более 400 человек и выезд на водохранилище 46 автомобилей, вывезены со льда 26 рыбаков. Со всеми проведена разъяснительная беседа. Работа будет продолжена до полной стабилизации обстановки».

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, по состоянию на 28 января, для предотвращения выезда техники, выхода людей на лед организована работа 23 групп, которые осуществляют патрулирование в круглосуточном режиме.

Ведомство напоминает жителям Приамурья: выход и выезд на лед в районе реки Буреи и ее притоков крайне опасны и запрещены. Из-за образования возможных пустот, появления трещин в ледовом поле существует реальная угроза провала людей и техники под лед.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 22 и 25 января военные проводили подрывы скальных пород, которые оказались в реке Бурее в результате схода оползня.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    Ээээээээээ .... #ПУСТИТЕНАЛЁД .... как же ежегодняя февральская ловля Бурейскиой щуки с пьянками-гулянками и баней

  • anschutka

    anschutka
    23 минуты назад

    Как много кандидатов на премию Дарвина, однако :(

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