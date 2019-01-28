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28января
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сегодня, 12:46 4

Актер Павел Прилучный в сентябре приедет на «Амурскую осень»

Актер Павел Прилучный в сентябре приедет на «Амурскую осень»
Фото: instagram.com

Стало известно, что на следующий – 17-й – фестиваль кино и театра «Амурская осень» в Приамурье приедет актер Павел Прилучный. Об этом написал у себя в Инстаграме президент фестиваля Сергей Новожилов.

«Сегодня был насыщенный день ...Эхо "Амурской осени" в Доме кино – показывали фильмы-лауреаты в конкурсе короткого метра... а потом помчался вместе с @maxxxi_kolosov (актер Максим Колосов – Прим. ред.) смотреть спектакль"Авантюристы поневоле", который мы в результате отобрали на наш фестиваль для участия в конкурсе антрепризы... На фото – с исполнителями главных ролей – Павлом Прилучным /в неожиданном для себя амплуа/ и моим другом, а также режиссером спектакля Александром Моховым», – так подписал фотографию на своей странице Сергей Новожилов в воскресенье, 27 января.

В основу спектакля «Авантюристы поневоле» легла пьеса Александра Коровкина «Тетки», в сущности являющаяся переложением американской классики «Мышьяк и старые кружева» Джозефа Кесселринга. Об этом пишет издание afisha.ru.

По сюжету, сестры-старушки угощают мастера окон пирожками, куда случайно попадает мышьяк. Героиням приходится спешно прятать труп, прежде чем в их доме объявляются племянники — сбежавший из тюрьмы преступник и разорившийся продюсер. Сообщается, что в спектакле, кроме Павла Прилучного, играют его жена и коллега по «Закрытой школе» и «Квесту» Агата Муцениеце, а также народная артистка России Раиса Рязанова («Москва слезам не верит») и родившийся в Шимановске заслуженный артист Александр Мохов — он же режиссер постановки.

Павел Прилучный известен широкому кругу российских телезрителей ролями в сериалах «Закрытая школа», «Преступление», «Мажор», «На игре» и других.

Между тем 27 и 28 января в московском Доме кино проходят показы короткометражных фильмов-лауреатов 16-го фестиваля кино и театра «Амурская осень» и картины Игоря Стама «Кастинг», которая получила гран-при фестиваля-2018. Мероприятие проводится традиционно для того, чтобы победители, которые не смогли приехать в Приамурье, получили свои награды, пояснила директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Фестиваль «Амурская осень-2019» пройдет в Приамурье с 14 по 22 сентября, и уже идет активная к нему подготовка. Президент Сергей Новожилов отсматривает антрепризы и отбирает их для включения в конкурсную программу. Работа по отбору спектаклей обычно ведется до июня, а в июле начинается реализация билетов.

Конкурсную программу фильмов как короткого, так и полного метра формирует программный директор фестиваля Александра Жукова. Эта работа ведется до сентября.

Фото: instagram.com/s_v_novozhilov/, unikino.ru

Видео: youtube.com

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#Амурская осень #культура

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    Вот это поворот! Вот эта новость - Все сегодняшние новости затмила! Гламуринфо! Вы меня осчастливили!

  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад



    Павел Прилучный известен широкому кругу российских телезрителей ролями в сериалах «Закрытая школа», «Преступление», «Мажор», «На игре» и других.



    кому-кому известен? широкому кругу пенсионеров штоле? чёт даже и не знаю кто ещё настолько отморожен, чёбы по ящику россиянские сериалы фтыкать.

    хотя..... россиянский ящик вообще вредно фтыкать в любом виде на любом канале ..........

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    2 часа назад

    Да нам всё равно, кто приедет,, а кто нет.

  • Alenkka

    Alenkka
    1 час назад

    классная новость,с удовольльствием схожу на спектакль с его участием.Хороший актер и просто красивый,обаятельный парень.

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