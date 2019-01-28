Всего минус 6 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 29 января

В Амурской области 29 января установится переменная облачность. В северо-западных районах и местами на северо-востоке области пройдет слабый, умеренный снег. Ветер преимущественно будет юго-восточным, южным, его скорость составит 2-7, утром с порывами – до 13, днем – до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 18…23, местами термометры покажут минус 28…33. Днем на севере региона будет минус 7…12, местами – минус 17…22, по югу в дневные часы термометры покажут минус 6…11. В Благовещенске ночью установится переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура составит минус 18…20. Днем ожидается увеличение облачности до значительной, без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут минус 6…8, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL