Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:46 0

Всего минус 6 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 29 января

Всего минус 6 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 29 января
Фото: amur.info

В Амурской области 29 января установится переменная облачность. В северо-западных районах и местами на северо-востоке области пройдет слабый, умеренный снег. Ветер преимущественно будет юго-восточным, южным, его скорость составит 2-7, утром с порывами – до 13, днем – до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 18…23, местами термометры покажут минус 28…33. Днем на севере региона будет минус 7…12, местами – минус 17…22, по югу в дневные часы термометры покажут минус 6…11.

В Благовещенске ночью установится переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура составит минус 18…20. Днем ожидается увеличение облачности до значительной, без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут минус 6…8, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 429

#погода

распечатать


Общество

Ветрено, прохладно: прогноз погоды в Амурской области на 28 января
Общество 2

Немного снега в ночные часы: прогноз погоды в Приамурье на 28 января
Общество

Тепло, практически без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 27 января
Общество 3

Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 27 января
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь