Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость
сегодня, 12:21 0

Воспитанники благовещенского ансамбля поедут к Японскому морю в «Океан»

Воспитанники благовещенского ансамбля поедут к Японскому морю в «Океан»
Фото: vk.com/acc_ocean

Воспитанники Образцового хореографического ансамбля «Мы» из Благовещенска весной совершат поездку в Приморский край. Ребят пригласили в местный Всероссийский детский центр «Океан».

Как рассказала ИА «Амур.инфо» художественный руководитель ансамбля Ольга Гаврилова, на базе ВДЦ «Океан» состоится фестиваль «Российский восход». Предполагается, что от благовещенского коллектива туда поедут 20 человек. Фестиваль будет проходить в период с 29 марта по 18 апреля.

В «Океане» последние дни своей жизни провела организатор и первый художественный руководитель ансамбля «Мы» Лилия Рахвадзе. Накануне, 27 января, в Благовещенске состоялся концерт памяти Лилии Владимировны. После этого мероприятия ребят и пригласили в «Океан», отметила Ольга Гаврилова.

Всероссийский детский центр «Океан» расположен на берегу Японского моря, в 35 километрах от города Владивосток, в бухте Емар. Как сообщается на странице «Океана» во «ВКонтакте», это один из крупнейших детских центров России, который ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Просмотров всего: 60

#визиты #Дальний Восток #культура #отдых

распечатать


Власть

У амурского экс-министра Олега Гуменюка «есть все шансы» стать мэром столицы ДФО
Экономика 3

Газпром может построить еще один ГПЗ на Дальнем Востоке
Общество

Амурчане зажгли свечи в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда
Культура 2

В Благовещенске начали праздновать китайский Новый год (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь