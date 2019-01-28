Воспитанники благовещенского ансамбля поедут к Японскому морю в «Океан»

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Воспитанники Образцового хореографического ансамбля «Мы» из Благовещенска весной совершат поездку в Приморский край. Ребят пригласили в местный Всероссийский детский центр «Океан».

Как рассказала ИА «Амур.инфо» художественный руководитель ансамбля Ольга Гаврилова, на базе ВДЦ «Океан» состоится фестиваль «Российский восход». Предполагается, что от благовещенского коллектива туда поедут 20 человек. Фестиваль будет проходить в период с 29 марта по 18 апреля.

В «Океане» последние дни своей жизни провела организатор и первый художественный руководитель ансамбля «Мы» Лилия Рахвадзе. Накануне, 27 января, в Благовещенске состоялся концерт памяти Лилии Владимировны. После этого мероприятия ребят и пригласили в «Океан», отметила Ольга Гаврилова.

Всероссийский детский центр «Океан» расположен на берегу Японского моря, в 35 километрах от города Владивосток, в бухте Емар. Как сообщается на странице «Океана» во «ВКонтакте», это один из крупнейших детских центров России, который ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет.