Семьям погибших добровольных пожарных в Приамурье предлагают выплачивать миллион

Согласно документу, разработанному комитетом заксобрания по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии, уполномоченный орган за счет бюджетных ассигнований осуществляет личное страхование добровольных пожарных подразделений на период исполнения их членами обязанностей добровольного пожарного.

Предполагается в случае гибели добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны при работе на пожарах, членам их семей за счет средств областного бюджета выплачивать единовременное пособие в размере 300 000 рублей.

«Также законопроектом предусматривается оказание правовой защиты добровольных пожарных в форме консультаций по вопросам их статуса, а также защиты их прав и законных интересов. Реализация законопроекта потребует в текущем году за собой дополнительное финансирование в сумме 300 000 рублей», – сказал на заседании заксобрания и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Михаил Ковалев.

После его выступления слово взяла руководитель фракции ЛДПР в заксобрании области Ольга Петайчук. Ее интересовало, сколько добровольных пожарных погибло за последние 10 лет, а также будут ли нововведения касаться тех добровольных пожарных, которые не включены в единый реестр.

«Мне сказали, что это будет касаться пяти организаций, в которые включены добровольные пожарные. Но дело в том, что эти организации не охватывают всю область», – высказалась Ольга Сергеевна.

«За последние 10 лет случаев гибели добровольных пожарных не было. И надеемся, что не будет. Что касается выплат, что их получат только те, кто внесен в реестр. Все добровольцы должны быть включены в этот реестр и находиться в добровольном пожарном обществе региона. Оно объединяет больше 10 тысяч человек, из них в тушении пожаров принимают участие 2 350 человек. Остальные занимаются профилактикой пожаров, работают с населением, раздают листовки и так далее. Если человек не находится в реестре, то выплат не будет. Сегодня задача глав поселений внести добровольных пожарных в реестр. Формат вступления очень прост: пишется заявление и с копией паспорта сдается в ближайшую пожарную часть. Реестр каждый год обновляется», – ответил Михаил Егорович.

После лидер фракции ЛДПР предложила внести поправки ко второму чтению. «Почему такая небольшая сумма предлагается к выплатам? Чего боимся? Что бюджет пострадает? Почему мы в 300 тысяч оценили жизнь людей, которые добровольно решили тушить пожар? Давайте заложим миллион. Будем, конечно, надеяться, что он никогда не понадобится, но пусть люди знают, что они материально защищены. И второе – нужно внести какое-то понятие норм, касающееся этого реестра. Я так понимаю, что далеко не все добровольные пожарные и главы поселений знают, что не все смогут получить эту компенсацию, что надо быть включенным в реестр. Вроде как будто всем выплата положена, но получается не всем. А если мы запишем слово "реестр" в этот закон, будет все понятно», – добавила Ольга Петайчук.

В итоге депутаты приняли законопроект в первом чтении. Второе чтение состоится на следующем заседании законодательного собрания.