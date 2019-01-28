Фильм «Т-34» занял вторую строчку по сборам в российском прокате

Фото: стоп-кадр из фильма "Т-34"

Кинокартина «Т-34» заняла второе место в списке самых кассовых российских фильмов за всю историю российского кино, не обогнав только ленту «Движение вверх», сообщил продюсер, глава компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян.

«Вчера обогнали "Пиратов" и стали вторым российским и третьим самым кассовым фильмом за всю историю российского проката после "Аватара" и "Движения"», – написал он в Facebook. Согласно ЕАИС, картина «Т-34» собрала в прокате более 2 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

«И я сразу даю прогноз, что это станет вторым по сборам фильмов из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года. Я думаю, что "Т-34" обойдет "Пиратов Карибского моря" и займет второе место вслед за "Движением вверх"», – говорил ранее министр культуры Владимир Мединский.

Ради новогодних российских премьер, Министерство культуры перенесло все крупные голливудские премьеры на 13 декабря, когда одновременно вышли новый «Человек-паук», «Бамблби», «Аквамен» и анимационный «Гринч».

«Т-34» обошёлся создателям в 600 миллионов рублей. Сейчас военная драма является самым кассовым российским военным фильмом.

В главных ролях заняты актеры: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Пётр Скворцов.