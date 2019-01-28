Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:00 0

Фильм «Т-34» занял вторую строчку по сборам в российском прокате

Фильм «Т-34» занял вторую строчку по сборам в российском прокате
Фото: стоп-кадр из фильма "Т-34"

Кинокартина «Т-34» заняла второе место в списке самых кассовых российских фильмов за всю историю российского кино, не обогнав только ленту «Движение вверх», сообщил продюсер, глава компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян.

«Вчера обогнали "Пиратов" и стали вторым российским и третьим самым кассовым фильмом за всю историю российского проката после "Аватара" и "Движения"», – написал он в Facebook. Согласно ЕАИС, картина «Т-34» собрала в прокате более 2 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

«И я сразу даю прогноз, что это станет вторым по сборам фильмов из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года. Я думаю, что "Т-34" обойдет "Пиратов Карибского моря" и займет второе место вслед за "Движением вверх"», – говорил ранее министр культуры Владимир Мединский.

Ради новогодних российских премьер, Министерство культуры перенесло все крупные голливудские премьеры на 13 декабря, когда одновременно вышли новый «Человек-паук», «Бамблби», «Аквамен» и анимационный «Гринч».

«Т-34» обошёлся создателям в 600 миллионов рублей. Сейчас военная драма является самым кассовым российским военным фильмом.

В главных ролях заняты актеры: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Пётр Скворцов.

Просмотров всего: 67

#кино #ТВ

распечатать


В России и мире

Катя Лель рассказала, как инопланетяне похитили ее зубы
Другие новости

Самые ожидаемые фильмы в 2019 году

26 января, 19:30
В России и мире

Названы номинанты на премию «Оскар»
В России и мире

Медведева и Загитова объединились в дуэт
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь