У амурского экс-министра Олега Гуменюка «есть все шансы» стать мэром столицы ДФО

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У исполняющего обязанности главы Владивостока Олега Гуменюка есть все шансы избавиться от приставки и.о. Такое мнение высказал вице-губернатор по внутренней политике Приморского края Антон Волошко, который стал председателем комиссии конкурса на замещение должности главы.

Первый этап конкурса на замещение должности мэра столицы Дальнего Востока пройдет 12 марта. Собеседование с претендентами на пост главы назначили на 18 марта. Решение об избрании главы Дума планирует принять 28 марта 2019 года. Документы от желающих возглавить Владивосток принимают до 11 февраля, сообщает PrimaMedia.

«Первоочередные задачи для назначенного главы – это то, что в первую очередь волнует людей: жилье, дороги, благоустройство, ЖКХ, медицинское обслуживание. Только системно и планомерно решая эти задачи, можно вернуть доверие людей к власти», – пояснил журналистам вице-губернатор по внутренней политике Приморского края Антон Волошко, который стал руководителем конкурсной комиссии по избранию главы.

Кресло главы Владивостока освободилось в октябре 2018 года. Виталий Веркеенко досрочно ушел в отставку после прихода к власти в регионе Олега Кожемяко. В декабре 2018 года исполнять обязанности главы Владивостока стал бывший амурский министр Олег Гуменюк.

В Амурской области Гуменюк возглавлял министерство спорта с 2010 года, при губернаторе Кожемяко. В 2015 году он был назначен зампредом регионального правительства. В этом же году оставил пост и вернулся в Приморье.