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28января
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В Зейском районе погиб работник лесничества

В Зейском районе погиб работник лесничества
Фото: ru.depositphotos.com

24 января произошла трагедия: погиб работник Зейского лесничества. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник, сведения подтвердили в самом учреждении.

«24 января в Зее погиб мужчина. Работник Зейского лесничества, находясь на работе, поехал отводить лесоделяну для заготовки дров. В результате нарушения техники безопасности при валке леса он попал под спиленное дерево и погиб на месте», – поведал источник.

Как рассказал по телефону руководитель ГКУ Амурской области «Зейское лесничество» Владимир Хан-Ен, трагический случай произошел, но не в Зее, а в Зейском районе. Кроме того, как уточнил Владимир Петрович, мужчина поехал с другой целью – не отводить, а показать лесопользователю, где находится деляна. Тогда его и придавило древесиной. Работника похоронили 27 января.

В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по этому случаю проводится проверка. Обстоятельства устанавливает следственный отдел по городу Зее.

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#происшествия

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