Из благовещенского магазина парень украл мягкие игрушки (видео)

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В Благовещенске обокрали магазин на улице Амурской. Молодой человек похитил две игрушки и часы, сообщил инстаграм-паблик kriminal.blg, опубликовав соответствующие видео. В благовещенской полиции подтвердили факт происшествия.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский», по данному факту было возбуждено административное производство, поскольку ущерб от действий молодого человека не превысил 2 500 рублей. Устанавливается лицо, причастное к кражам. В полиции пояснили, что их было две.

В магазине информагентству сообщили, что парень действительно приходил дважды. Он похитил интерьерные часы стоимостью более 2 000 рублей и две мягкие игрушки. Также в магазине поведали, что уже установили предполагаемого похитителя. Но в полиции эти сведения пока не подтвердили.

Источник видео: instagram.com/kriminal.blg