Свадебную ведущую Олесю Бережную осудили на 3 года принудительных работ

Фото: архив Амур.инфо

Бывшего благовещенского блогера, ведущую свадеб Олесю Бережную осудили за мошенничество. Амурчанку приговорили к 3 годам принудительных работ. Итоговое заседание по делу прошло 28 января в Благовещенском городском суде.

Потерпевшими по делу были бывшие друзья и клиенты Олеси Бережной. Ранее Амур.инфо сообщало, что в июне 2016 года Евгений Жуленёв занял Олесе Бережной 700 тысяч рублей. Олеся сказала, что деньги пойдут на лечение опухоли головного мозга и обещала вернуть долг. Однако со временем отдала только часть суммы – 160 тысяч рублей. Мужчина обратился в суд.

Еще один истец – клиент Бережной Максим Ковшар. В августе 2017 года Олеся должна была вести его свадьбу, взяла деньги, но не провела праздник. Финансово пострадали еще несколько пар. По свадебным эпизодам общая сумма ущерба составила около 249 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Олеси Бережной расследовали по статье «Мошенничество». В итоге Благовещенский городской суд приговорил Бережную к 3 годам принудительных работ.

Как пояснили Амур.инфо в пресс-службе Благовещенского городского суда, принудительные работы – это альтернатива лишению свободы. Если суд приходит к мнению о том, что человек может исправиться без заключения в места лишения свободы, ему назначают принудительные работы. Приговор предполагает, что Бережная должна будет самостоятельно явиться в УФСИН, получить направление в исправительный центр, добраться туда и приступить к работе. Ежемесячно осужденная обязана перечислять 10 процентов доходов в счет государства. Часть заработанных средств должны перечисляться на погашение долгов перед потерпевшими.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.