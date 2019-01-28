28-летний благовещенец ни разу в жизни не получал паспорт гражданина РФ

Обновлено: 11:06



Благовещенец Максим Миронов никогда не имел паспорта. 28-летний мужчина пытался, но так и не мог получить удостоверение личности гражданина России. О том, почему это произошло, молодой человек рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Максим родился в 1991 году в малообеспеченной семье, его мама была сиротой. «В 14 лет я, как все, пошел получать паспорт с мамой. Когда заполнил бланк, нам указали, что нет прописки, нет гражданства. Мы пошли в УФМС, и началось», – вспоминает Максим. Что именно началось, не уточняет, лишь говорит, что сделал все, что от него зависит, но, по его словам, все время чего-то не хватало для получения заветной книжки.

Пока из документов у мужчины есть только свидетельство о рождении. Максим говорит, что не раз предпринимал попытки получить паспорт: «Делал опознание на гражданство, штрафы платил за то, что у меня нет паспорта. Ходил к самому главному по правам человека, с ней писали заявление на УФМС, и мне пришел отказ. Чего-то не хватало, я даже толком объяснить не могу, чего именно».

Жить можно, но сложно – так Максим характеризует свою беспаспортность. «Получил среднее специальное образование – вошли в положение, дали диплом. Спортом занимался, с работой проблем не было, трудился неофициально. Подрядчиком работал нормально, начальником охраны был. Я уже и махнул рукой на этот паспорт! Вот только ни выехать куда-то, ни карту банковскую получить. Да много еще чего нельзя. Я хочу нормально жить, как человек. Полечиться не могу, челюсть мне надо полечить. В больницу придешь, а там ругань, за беженца меня принимают», – вздыхает молодой человек.

Корреспонденты ИА «Амур.инфо» и телекомпании «Альфа-канал» попросили полицейских прокомментировать ситуацию. Пока материал о беспаспортном благовещенце готовился к публикации, стало известно, что на вторник, 29 января, Максиму Миронову назначат консультацию в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Благовещенский». Специалисты разъяснят мужчине действующее законодательство и предложат варианты решения проблемы, сообщили журналисту информагентства в полиции. Возможно, после этого Максим наконец станет полноправным членом общества – обладателем удостоверения личности гражданина Российской Федерации.