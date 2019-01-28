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28-летний благовещенец ни разу в жизни не получал паспорт гражданина РФ

28-летний благовещенец ни разу в жизни не получал паспорт гражданина РФ
Фото: topre.ru

Обновлено: 11:06

Благовещенец Максим Миронов никогда не имел паспорта. 28-летний мужчина пытался, но так и не мог получить удостоверение личности гражданина России. О том, почему это произошло, молодой человек рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Максим родился в 1991 году в малообеспеченной семье, его мама была сиротой. «В 14 лет я, как все, пошел получать паспорт с мамой. Когда заполнил бланк, нам указали, что нет прописки, нет гражданства. Мы пошли в УФМС, и началось», – вспоминает Максим. Что именно началось, не уточняет, лишь говорит, что сделал все, что от него зависит, но, по его словам, все время чего-то не хватало для получения заветной книжки.

Пока из документов у мужчины есть только свидетельство о рождении. Максим говорит, что не раз предпринимал попытки получить паспорт: «Делал опознание на гражданство, штрафы платил за то, что у меня нет паспорта. Ходил к самому главному по правам человека, с ней писали заявление на УФМС, и мне пришел отказ. Чего-то не хватало, я даже толком объяснить не могу, чего именно».

Жить можно, но сложно – так Максим характеризует свою беспаспортность. «Получил среднее специальное образование – вошли в положение, дали диплом. Спортом занимался, с работой проблем не было, трудился неофициально. Подрядчиком работал нормально, начальником охраны был. Я уже и махнул рукой на этот паспорт! Вот только ни выехать куда-то, ни карту банковскую получить. Да много еще чего нельзя. Я хочу нормально жить, как человек. Полечиться не могу, челюсть мне надо полечить. В больницу придешь, а там ругань, за беженца меня принимают», – вздыхает молодой человек.

Корреспонденты ИА «Амур.инфо» и телекомпании «Альфа-канал» попросили полицейских прокомментировать ситуацию. Пока материал о беспаспортном благовещенце готовился к публикации, стало известно, что на вторник, 29 января, Максиму Миронову назначат консультацию в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Благовещенский». Специалисты разъяснят мужчине действующее законодательство и предложат варианты решения проблемы, сообщили журналисту информагентства в полиции. Возможно, после этого Максим наконец станет полноправным членом общества – обладателем удостоверения личности гражданина Российской Федерации.

Просмотров всего: 2584

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    1 час назад

    В нашей стране человек должен КОРЯЧИТЬСЯ!!!

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    В нашей стране делают все, что бы простому человеку жилось плохо. В нашей стране человек рождается уже уставшим и обязанным своему государству, только вот государство ему ничем не обязано... А жаль...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    И призывной возраст позади )))))

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    "Ходил к самому главному по правам человека, с ней писали заявление на УФМС, и мне пришел отказ. Чего-то не хватало, я даже толком объяснить не могу, чего именно»."..(с)..

    мне кажется тут все понятно сказано - или он совсем не хотел ни чего делать, или реально тупой и не пониммал, что от него хотят..кстати, врятли они просили на марс сконять, скорее всего, что-то обыденное и выполнимое..

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Shift

    "Ходил к самому главному по правам человека, с ней писали заявление на УФМС, и мне пришел отказ. Чего-то не хватало, я даже толком объяснить не могу, чего именно»."..(с)..

    мне кажется тут все понятно сказано - или он совсем не хотел ни чего делать, или реально тупой и не пониммал, что от него хотят..кстати, врятли они просили на марс сконять, скорее всего, что-то обыденное и выполнимое..



    крепостной вообщем.

    такие то люди и нужны нашему королевству, куда поставил там и стоят

  • OT

    OT
    59 минут назад

    Человек реально хочет иметь паспорт и если не раз обращался за паспортом, то значит проблема в том, что ему не стремятся втолковать что надо для этого. Часто бывает наговорят кучу слов и попробуй запомни и разберись . Это как вопрос мол "дяденька как пройти в туалет? А сначала прямо. Потом на лево. Потом на право. Потом назад. Потом вперед. Но только как раз назад и вперед не ходи, а иди все прямо и там всегда есть спросить другого для уточнения"

  • Yany

    Yany
    49 минут назад

    Как можно быть таким тупым, 14-летние дети в состоянии паспорт получить, а тут 28, ну смешно же

  • Graf1977

    Graf1977
    49 минут назад

    Может он до 27 лет и сам не горел желанием получать паспорт, а тут призывной возраст закончился, теперь и полноправным гражданином можно становится!

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