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28января
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Катя Лель рассказала, как инопланетяне похитили ее зубы

Катя Лель рассказала, как инопланетяне похитили ее зубы
Фото: Амур.инфо

Российская певица, исполнительница суперхитов «Мой мармеладный» и «Муси-пуси» Катя Лель рассказала, как в 16 лет инопланетяне вышли с ней на связь. Оказалось, что Лель облучили, после чего у нее пропали зубы.

Певица рассказала, что это произошло безболезненно. Лель вспоминает, что она находилась в квартире с мамой и сестрой, когда помещение осветили непонятные лучи.

«Мои зубы пропали без боли, без крови – просто исчезли после того, как исчезли эти лучи», – отметила Лель.

Девушка сказала, что после этого ее похищали на инопланетный корабль. Певица долго не понимала, где находится, ­– пришельцы добились того, что она сидела, как парализованная, ее голова была опущена. Между собой инопланетяне общались на неведомом языке. После этого один из них подошел и перешел на русский, спросив: «Катя, ты готова?».

«Инопланетяне могут принять любой облик, я видела приятные образы», – рассказала Екатерина. Певица призналась, что после обнародования этой истории ей пришлось покинуть родной Нальчик – оказалось, что о контакте с НЛО узнали уфологи. Им каким-то образом поступила информация, что Лель осталась без зубов.

Встреча с внеземными цивилизациями оставили глубокий след в психике певицы. Она говорит, что после у нее открылся невероятный дар читать мысли, а также видеть необъяснимое. Кроме того, Катя Лель рассказала, что именно из-за похищения у нее открылся музыкальный талант. Песня «Мой мармеладный» – это музыка высших сфер, которая просто не может быть адекватно оценена современниками. Лель уверена, что время обязательно подтвердит ее правоту, а все, кто над ней смеется, будут посрамлены, сообщает Eg.ru.

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#ТВ #шоу-бизнес

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