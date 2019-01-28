Амурское отделение ПФР объясняет, как перевести пенсию при смене места жительства

После выхода на заслуженный отдых люди, меняющие место жительства, хотят получать выплаты по новому адресу. Амурское отделение Пенсионного фонда России объясняет, что для этого нужно сделать.

Если смена места жительства происходит в пределах страны, необходимо, чтобы пенсионное (выплатное) дело было снято с учета по месту прежнего жительства и передано в территориальный орган Пенсионного фонда России по новому месту жительства. Для снятия и передачи пенсионного дела пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту проживания со следующими документами: заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела; документ, удостоверяющий личность гражданина или его представителя; документ, подтверждающий права представителя; документ о регистрации по новому месту жительства или месту пребывания на территории РФ – паспорт со штампом о регистрации либо свидетельство о регистрации по месту.

Заявление и документы можно представить лично или через представителя в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр. Кроме того, можно направить их почтой. А можно воспользоваться Единым порталом государственных услуг. Сотрудники Пенсионного фонда оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения направляют его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства. Это происходит не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.

Если работающий пенсионер меняет место жительства в связи с новой работой, с его согласия с заявлением о запросе выплатного дела может обратиться работодатель. Если же место жительства меняется временно – например, пенсионер уехал в гости в другую местность, – то переводить пенсионное дело нецелесообразно. По заявлению пенсионера пенсию могут выплачивать доверенному лицу либо перечислять на счет в кредитной организации. Необходимую сумму всегда можно получить в другом структурном подразделении банка.

Выплата пенсии по новому месту жительства возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин предоставил заявление и необходимые документы. Номер горячей линии амурского отделения Пенсионного фонда: (4162) 202-400.