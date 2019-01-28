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28января
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сегодня, 09:43 3

Газпром может построить еще один ГПЗ на Дальнем Востоке

Газпром может построить еще один ГПЗ на Дальнем Востоке
Фото: gazprom.ru

Газпром изучает возможность строительства еще одного газоперерабатывающего завода на Дальнем Востоке. По данным госзакупок компании, Газпром намерен провести исследование «Инвестиционный замысел в создание газоперерабатывающих мощностей на базе ресурсов Сахалинского центра газодобычи».

Максимальная цена исследования с учетом НДС превышает 22 миллиона рублей. Тендер объявили 24 января. Предложения участников аукциона рассмотрят 6 февраля.

Как сообщает журнал о финансовых рынках Finansial One, Газпром просит рассмотреть варианты размещения площадок ГПЗ, объемов производства, систем хранения и отгрузки продукции ГПЗ, в том числе через морской отгрузочный терминал в районе Комсомольска-на-Амуре и в Хабаровске. Какой мощности будут линии ГПЗ и их количество, предлагается определить подрядчику, который должен представить варианты обеспечения завода сырьем.

Газпром видит спрос на газ в Китае: ранее обсуждались поставки в КНР в объеме 5-10 миллиардов кубометров газа в год по дальневосточному маршруту. Возможности расширения поставок появятся после запуска газопровода «Сила Сибири», который намечен на декабрь 2019 года. В рамках «Силы Сибири» строится Амурский газоперерабатывающий завод стоимостью 1,3 триллиона рублей.

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#Дальний Восток #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Вы хоть этот осильте, а потом уже про второй думайте.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Да они то осилят, только нам то с того что? Это все для Китая! А у нас пока всё по-прежнему, дрова, уголь!

  • anschutka

    anschutka
    57 минут назад



    Газпром видит спрос на газ в Китае



    А дальневосточники - держитесь тут, хорошего вам настроения.

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