Газпром может построить еще один ГПЗ на Дальнем Востоке

Газпром изучает возможность строительства еще одного газоперерабатывающего завода на Дальнем Востоке. По данным госзакупок компании, Газпром намерен провести исследование «Инвестиционный замысел в создание газоперерабатывающих мощностей на базе ресурсов Сахалинского центра газодобычи».

Максимальная цена исследования с учетом НДС превышает 22 миллиона рублей. Тендер объявили 24 января. Предложения участников аукциона рассмотрят 6 февраля.

Как сообщает журнал о финансовых рынках Finansial One, Газпром просит рассмотреть варианты размещения площадок ГПЗ, объемов производства, систем хранения и отгрузки продукции ГПЗ, в том числе через морской отгрузочный терминал в районе Комсомольска-на-Амуре и в Хабаровске. Какой мощности будут линии ГПЗ и их количество, предлагается определить подрядчику, который должен представить варианты обеспечения завода сырьем.

Газпром видит спрос на газ в Китае: ранее обсуждались поставки в КНР в объеме 5-10 миллиардов кубометров газа в год по дальневосточному маршруту. Возможности расширения поставок появятся после запуска газопровода «Сила Сибири», который намечен на декабрь 2019 года. В рамках «Силы Сибири» строится Амурский газоперерабатывающий завод стоимостью 1,3 триллиона рублей.