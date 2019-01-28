Молоко в России может существенно подорожать: обзор прессы

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В обзоре прессы поговорим о хлебе насущном: газеты сплошь пестрят публикациями о школьных обедах, фальсифицированных продуктах и прочем подобном. Так что сегодня движемся в русле именно этих материалов, а значит, наш обзор можно смело назвать обжором, сообщает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В еженедельнике «Моя семья» опубликован список продуктов питания, которые разрушают сердце. Первым в перечне идет сахар. Отмечается, что его употребление провоцирует скачки давления и способствует образованию тромбов. Далее следует антипод сахара – соль. Ее избыток вызывает спазм сердечной мышцы, приводя к инфаркту миокарда.

Как вы думаете, что дальше? А дальше – алкогольные напитки. Абсолютно все! Какие есть – такие и вредны. Чем чревато их употребление вы, пожалуй, знаете не хуже меня, останавливаться на этом не буду, добавлю лишь, что еще названы маргарин, мороженое, чипсы, колбаса и газировка.

А как справляться с голодом и жаждой, когда ничего нельзя, – о том в статье ни слова.

Напишут же такое

И пока вы переживаете по поводу того, что есть ничего нельзя, в «Собеседнике» опубликовали заметку о том, что в Павловском Посаде прошел гастрономический фестиваль, на котором кулинары изготовили самый большой в мире холодец. Вес готового блюда составил 263 килограмма. Пишут, что на многих хватило. А рекорд зафиксировали представители Книги Гиннеса. А мне еще интересно, сколько килограммов хрена использовали поедатели. Сами же понимаете, холодец без хренка – не холодец.

Об этом пишут все

Далее взяли слово «Известия» и рассказали о том, что в ближайшее время молоко на территории России может существенно подорожать – процентов на 10-15. Подорожание связывают с ужесточением требований к маркировке на пакетах. Дело в том, что с середины января производители молока обязаны указывать на упаковке информацию о содержании растительных жиров, что и приведет к повышению стоимости названного товара. То есть молока в молоке становится меньше, но цена его будет выше. Вспомнив умное слово «парадокс», сменил издание и начал вчитываться в заметку «Российской газеты».

Летят утки

Так вот, «Российская газета» поведала о том, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт (запомните это имя!) сделал прогноз о переходе россиян на пищу из кузнечиков. Правда, заметил он, произойдет это не завтра, а через некоторое время, но произойдет, и тогда блюда из кузнечиков займут свое место на столах жителей России. В конце беседы с корреспондентом чиновник сказал, что пошутил, но потом немного подумал и добавил, что «всё может быть».

То есть информационно нас начали готовить к тому, что скоро перейдем на подножный корм.

На посошок

Опытом работы с подножным кормом поделился еженедельник «Аргументы неделi». Здесь пишут о том, что в КНР набирает силу и популярность «тараканий бизнес»: эти насекомые способны помочь в решении глобальных проблем человечества. Например, обитателей крупнейшей в мире тараканьей фермы в Сичане (провинция Сычуань) используют в медицинских целях. Шесть миллиардов особей! Лекарства, произведенные при помощи тараканов, лечат чуть ли не половину известных болезней.

А миллиардное поголовье тараканов на ферме в Цзинане (провинция Шаньдун) ежедневно пожирает порядка 50 тонн пищевых отбросов.

Ну и как вы знаете, тараканы являются ценным белковым кормом. Их используют для откорма скота и рыбы. Кстати, рыбы же и охраняют «тараканьи фермы» от случайных побегов «питомцев» – предприятия окружают рвы, заполненные водой с рыбами, которые просто съедают беглецов. На этой веселой ноте, аккуратно обойдя политические темы, я и прощаюсь с вами.