Автомобилист, сбивший пешехода в Благовещенске, объявлен в розыск

Благовещенский отдел ГИБДД объявил в розыск автомобилиста, сбившего человека. Наезд на пешехода произошел вечером 27 января на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Забурхановской. Автомобиль с «красивыми» номерами скрылся с места ДТП.

Наезд произошел около 20:58. Водитель, личность которого пока не установлена, управлял внедорожником предположительно белого цвета, в госномере есть цифры 444. На автомобиле имеются повреждения переднего правого зеркало заднего вида.

Как сообщают в городском отделе ГИБДД, пешеход переходил проезжую часть, не нарушая правил дорожного движения, по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Водитель скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. Любую информацию об указанном происшествии принимают в группе розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурную часть: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – напоминают автоинспекторы.