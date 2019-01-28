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28января
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сегодня, 09:22 7

Автомобилист, сбивший пешехода в Благовещенске, объявлен в розыск

Автомобилист, сбивший пешехода в Благовещенске, объявлен в розыск
Фото: www.amur.info

Благовещенский отдел ГИБДД объявил в розыск автомобилиста, сбившего человека. Наезд на пешехода произошел вечером 27 января на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Забурхановской. Автомобиль с «красивыми» номерами скрылся с места ДТП.

Наезд произошел около 20:58. Водитель, личность которого пока не установлена, управлял внедорожником предположительно белого цвета, в госномере есть цифры 444. На автомобиле имеются повреждения переднего правого зеркало заднего вида.

Как сообщают в городском отделе ГИБДД, пешеход переходил проезжую часть, не нарушая правил дорожного движения, по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Водитель скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. Любую информацию об указанном происшествии принимают в группе розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурную часть: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – напоминают автоинспекторы.

Просмотров всего: 1844

#ДТП

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    В Благе так много автомобилей с тремя четвёрками в номере?

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Oldlord

    В Благе так много автомобилей с тремя четвёрками в номере?



    почему только благу рассматриваешь?..мож залетный? нет? не может быть такого?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Shift

    Oldlord

    В Благе так много автомобилей с тремя четвёрками в номере?



    почему только благу рассматриваешь?..мож залетный? нет? не может быть такого?



    Может...



    Подумал об этом.



    И, тем не менее, база у инспекторов есть, вычислить нарушителя дело времени.



  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    Datsun "444" часто вижу. но он серый.

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    сначала писали, что пешеход переходил улицу не по правилам, сейчас пишут, что шёл на "зелёный"...проверяли бы инфу прежде чем писать, а то на бедного мужичка столько гнева вылилось от водил...

  • Модератор

    Модератор
    2 часа назад

    Трытата

    сначала писали, что пешеход переходил улицу не по правилам, сейчас пишут, что шёл на "зелёный"...проверяли бы инфу прежде чем писать, а то на бедного мужичка столько гнева вылилось от водил...



    Вчера писали про другой наезд на пешехода, но тоже на Калинина

    Его Жигули сбили и место происшествия водитель не покидал, а виноват действительно был пешеход

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 минуты назад

    Трусливый биомусор с красивыми номерами удрал? Ожидаемо.

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