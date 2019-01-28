На трассе в Шимановском районе горел бензовоз (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Шимановском районе. Инстаграм-паблик blag_dtp сообщил о возгорании бензовоза. Эта информация нашла официальное подтверждение.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, пожар произошел ночью 28 января. Бензовоз загорелся на 1 371-м километре трассы Чита – Хабаровск, сообщение о случившемся поступило в 01:52.

В результате пожара у бензовоза повреждена кабина, топливо спасли. Люди во время происшествия не пострадали. На месте работали шимановские пожарные.

Видео: instagram.com/blag_dtp