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28января
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На трассе в Шимановском районе горел бензовоз (видео)

На трассе в Шимановском районе горел бензовоз (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места происшествия в Шимановском районе. Инстаграм-паблик blag_dtp сообщил о возгорании бензовоза. Эта информация нашла официальное подтверждение.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, пожар произошел ночью 28 января. Бензовоз загорелся на 1 371-м километре трассы Чита – Хабаровск, сообщение о случившемся поступило в 01:52.

В результате пожара у бензовоза повреждена кабина, топливо спасли. Люди во время происшествия не пострадали. На месте работали шимановские пожарные.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия #транспорт

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