Ветрено, прохладно: прогноз погоды в Амурской области на 28 января

Небольшая облачность, без существенных осадков – такая погода ожидается в Амурской области в понедельник, 28 января. По северу Приамурья будет переменно облачно и тоже без существенных осадков.

Область находится во власти северного, северо-западного ветра, его скорость – от 3 до 8, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура в южных и центральных районах – 9…14, на севере – 11…16, местами похолодает до 18…23 градусов мороза.

В Благовещенске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду. Столбики уличных термометров опустятся до 9…11 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.